¿Por qué el Real Madrid tiene problemas defensivos pese al rendimiento de Courtois?

El Real Madrid ha comenzado la temporada con dificultades para mantener su portería a cero, algo que solo ha conseguido en dos de sus primeros diez encuentros. Esto ocurre pese a contar con el guardameta belga Thibaut Courtois, quien mantiene un alto nivel de rendimiento y volvió a ser determinante en el partido contra la Roma.

En el Estadio Olímpico de Roma, el belga protagonizó una de las mejores intervenciones del encuentro apenas al minuto cuatro. Paulo Dybala disparó desde el sector izquierdo y Courtois rechazó el balón con los puños. Sin embargo, la pelota quedó suelta dentro del área y fue recuperada por Mario Hermoso, quien remató ajustado al poste derecho. El guardameta reaccionó con una estirada y logró desviar el disparo para evitar la anotación.

Durante la primera mitad, Courtois fue el segundo jugador del Real Madrid con más intervenciones sobre el balón (41), únicamente superado por Konaté (43). A pesar de su destacada actuación y de su participación en la salida del balón, recibió tres goles, con lo que acumula 12 anotaciones encajadas en los primeros diez partidos de la temporada, para un promedio de 1.2 por encuentro.

Tras el partido contra la Roma, el guardameta reconoció los errores defensivos que condicionaron el resultado. “Los errores que hemos cometido nos han costado tres goles. En el caso del primer y segundo gol, hemos perdido el balón fácilmente y ellos nos han marcado en el contragolpe, así que fue nuestro error. Y hemos tenido mala suerte cuando el balón ha salido rechazado y ha entrado. El tercero posiblemente era un penalti a favor y al final acabó en el otro lado”, explicó.

Courtois, el único titular indiscutible

El guardameta belga es el único futbolista del Real Madrid que ha sido titular en todos los encuentros de la temporada y que no ha sido sustituido. Hasta ahora, acumula 36 paradas ante 48 disparos recibidos a portería, lo que representa un promedio de 3.6 intervenciones por partido.

El conjunto blanco únicamente ha conseguido mantener su portería a cero en dos ocasiones: frente al Málaga (4-0) y al Villarreal (1-0), ambos encuentros disputados en el estadio Santiago Bernabéu.

Por el contrario, Elche (2-3), Atlético de Madrid (2-1) y Roma (3-4) son los equipos que han conseguido marcarle más de un gol al Real Madrid, todos en partidos disputados fuera de casa.

En comparación con la temporada anterior, el equipo presenta un retroceso en sus registros defensivos. A estas alturas del campeonato pasado, el Real Madrid había recibido diez goles, cinco de ellos en el derbi contra el Atlético de Madrid, y había conseguido mantener su portería a cero en cuatro encuentros.

Las rotaciones y las lesiones afectan a la defensa

Además del cambio de entrenador, el Real Madrid ha experimentado modificaciones en su funcionamiento defensivo. José Mourinho ha apostado por rotar constantemente a sus laterales, alternando a Marc Cucurella y Denzel Dumfries con Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.

Frente a la Roma y al Atlético de Madrid, los elegidos fueron Cucurella y Dumfries, mientras que contra el Elche, el español compartió los costados de la defensa con Alexander-Arnold.

A estas rotaciones se suman las bajas por lesión, que han obligado a los defensores centrales a acumular minutos y asumir mayores responsabilidades, especialmente cuando se producen sanciones, como ocurrió con Dean Huijsen.

De los cuatro futbolistas del Real Madrid que presentan lesiones de larga duración, tres son defensores: Éder Militão, Ferland Mendy y Raúl Asencio.

La combinación de lesiones, rotaciones y errores defensivos representa uno de los principales desafíos para Mourinho, quien busca recuperar el equilibrio de un equipo que ha mostrado dificultades para evitar goles en este inicio de temporada.