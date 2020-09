¿Por qué el Real Madrid y Barcelona no jugarán la primera jornada de la Liga española?

El Real Madrid lanzó la que será su tercera equipación de la temporada 2020/21, negra y con detalles en rosa como el escudo, con un diseño modernista con el que la marca que viste al conjunto madridista ha intentado conectar con las raíces y tradiciones de Madrid. (Foto Prensa Libre: Real Madrid)

Con el partido que protagonizarán el Éibar y Celta de Vigo, el sábado (8 horas de Guatemala), iniciará la temporada en la Liga española. Ese día se jugarán tres partidos y el domingo cuatro.

Mientras llega el día del debut, el Real Madrid completó su décimo día de pretemporada, con entrenamientos diarios y sin descanso, con el regreso de algunos de sus internacionales, la vuelta de Gareth Bale con un golpe en una rodilla y la ausencia de Marco Asensio, Isco Alarcón, Mariano Díaz y Sergio Reguilón.

Zidane volvió a contar en el grupo con Thibaut Courtois y Martin Odegaard, que el martes trabajaron al margen, y a los internacionales que se sumaron un día antes, Lunin y Dani Carvajal, se sumaron Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Jovic y un Bale que regresó a la Ciudad Real Madrid con molestias físicas.

Mientras que en el campamento del Barcelona, Lionel Messi se entrenó con el resto del equipo azulgrana, tras dos días de entrenamiento individualizado, siguiendo el protocolo de LaLiga.

Pero, ¿por qué estos dos equipos no van a jugar en la jornada 1 del futbol español? La Liga regresará únicamente con siete partidos y no con diez. La respuesta es simple.

Los equipos que jugaron durante agosto en competiciones europeas no verán acción en esa primera jornada.

“La próxima temporada comenzará el 12 de septiembre, no podemos después. Si hay equipos españoles clasificados para semifinales de Champions o Europa League, comenzarían hasta 15 días más tarde. Haremos una jornada en Navidad”, indicó Javier Tebas, presidente de la liga española.

En el sitio oficial de LaLiga se indica las nuevas fechas par estos duelos: “* Los siguientes encuentros se aplazan a fechas posteriores disponibles en el calendario: JORNADA 1: Atlético de Madrid – Sevilla FC: 12 de enero de 2021; Real Madrid – Getafe CF: febrero-marzo 2021 en fechas de competición europea; FC Barcelona – Elche C.F.: febrero-marzo 2021 en fechas de competición europea;”.

Programación

Jornada 1

Sábado

Éibar vs Celta de Vigo – 8 horas

Granada vs A. Bilbao – 10.30 horas

Cádiz vs Osasuna – 13 horas

Domingo

Alavés vs Betis – 6 horas

Valladolid vs Real Sociedad – 8 horas

Villarreal vs Huesca – 10.30 horas

Valencia vs Levante – 13 horas