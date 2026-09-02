Por qué fue condenado Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, y qué sanción recibió

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado a pagar una multa de 14 mil 400 euros (unos US$17 mil) y a ocho meses sin poder conducir, después de ser sorprendido al volante bajo los efectos del alcohol.

Según informó este miércoles el periódico Atlántico Hoy y confirmaron a EFE fuentes cercanas al jugador, un juez de Gran Canaria, de donde es originario Asencio, celebró el pasado 19 de agosto un juicio rápido en el que el futbolista reconoció los hechos, aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

La sentencia se conoce apenas 24 horas antes de que el defensa comparezca ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por el caso de un video sexual que, presuntamente, grabaron en 2023 tres excompañeros suyos de las categorías inferiores del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Asencio espera quedar libre en esa misma audiencia cuando las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que lo perdonan por haber mostrado las imágenes a otra persona después de recibirlas en su teléfono celular. El futbolista se disculpó en privado con ellas y les entregó una indemnización.

Según fuentes de la investigación citadas por EFE, Asencio fue interceptado el 16 de agosto, a las 6.30 horas, durante un control de la Guardia Civil de Tráfico en el sur de Gran Canaria, cuando conducía un Porsche Macan GTS.

En las dos pruebas de alcoholemia realizadas, el jugador registró tasas de 0.90 y 0.88 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cifras que superan ampliamente el límite legal de 0.25 mg/l establecido en España.

Conducir con una tasa de entre 0.25 y 0.50 mg/l se sanciona administrativamente con una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. Cuando el resultado se sitúa entre 0.50 y 0.60 mg/l, la multa asciende a mil euros y se retiran seis puntos.

Sin embargo, a partir de 0.60 mg/l, conducir bajo los efectos del alcohol constituye un delito contra la seguridad vial y puede derivar en un juicio rápido. En el momento del incidente, Asencio viajaba acompañado por otra persona, quien se hizo cargo del vehículo después de comprobarse que estaba en condiciones de conducir.