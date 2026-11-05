¿Por qué la Fiscalía de Chile pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia, exfigura de la selección chilena?

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¿Por qué la Fiscalía de Chile pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia, exfigura de la selección chilena?

El exseleccionado chileno Jorge Valdivia enfrenta una petición de 22 años de cárcel.

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(FILES) Chilean footballer Jorge Valdivia celebrates his goal over El Salvador during a friendly football match at El Teniente Stadium in Rancagua, some 80 km south of Santiago, June 5, 2015, in preparation for the upcoming Copa America 2015. AFP PHOTO/MARTIN BERNETTI. Former Chilean national team player Jorge Valdivia, an idol of Brazilian club Palmeiras and Chile's Colo Colo, was remanded in custody on Tuesday following a rape complaint, a court in his country reported. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)

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La Fiscalía de Chile solicitó una pena de 22 años de prisión contra el exfutbolista Jorge Valdivia, acusado de violación y abuso sexual en dos casos denunciados en 2024. El exseleccionado chileno permanece bajo arresto domiciliario parcial nocturno, según una acusación cuyo contenido trascendió este miércoles en la prensa local.

Valdivia, integrante de la Generación Dorada de Chile, que conquistó la Copa América en 2015 y 2016, enfrenta acusaciones presentadas por dos mujeres con quienes sostuvo encuentros en 2024.

Según la información divulgada, el Ministerio Público habría solicitado 12 años de prisión por el cargo de violación y otros 10 por abuso sexual, tras el cierre de la investigación de ambos casos.

La abogada defensora del exfutbolista, Paula Vial, cuestionó que el contenido de la acusación se haya divulgado en los medios de comunicación antes de que su equipo tuviera acceso al documento.

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La abogada señaló que esta situación "afecta el derecho a defensa y la presunción de inocencia de nuestro representado". "La defensa no conoce ese documento y el Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre él. Por lo mismo, no podemos referirnos a su contenido", advirtió Vial en declaraciones a la prensa local.

Las denuncias contra el exfutbolista chileno

El exjugador de Colo Colo, Palmeiras y Rayo Vallecano fue denunciado en octubre de 2024 por una tatuadora con quien se reunió en un restaurante, donde consumieron bebidas alcohólicas. Posteriormente, ambos se trasladaron a la vivienda de la mujer, donde habrían ocurrido los hechos denunciados.

Días después, una segunda mujer presentó una denuncia contra el excentrocampista, conocido como el Mago, por una presunta violación ocurrida en el departamento del exfutbolista.

En ese momento, Valdivia trabajaba como comentarista deportivo en radio y televisión. Durante el proceso judicial, el exseleccionado chileno permaneció 52 días en prisión preventiva en un centro penitenciario de Rancagua, en la zona central de Chile, antes de que se modificaran las medidas cautelares.

Actualmente, Valdivia permanece bajo arresto domiciliario parcial nocturno, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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