La Selección de Uruguay es uno de los equipos más fuertes de Sudamérica, lo ha demostrado en los torneos de gran nivel, es junto a Argentina, la selección con más títulos de Copa América con 15 ganados, en copas del mundo es donde se encuentra la peculiaridad.

Es costumbre de los equipos poner estrellas en sus escudos para recordar cada uno de los campeonatos ganados. En el caso de las Selecciones Nacionales, solo los ganadores de la Copa del Mundo tienen el honor de mostrar este privilegio.

Por ejemplo, Brasil tiene cinco estrellas, Italia y Alemania cuatro, Argentina tres, Francia dos, mientras que Inglaterra y España tienen una cada uno. Todo esto es bastante evidente, salvo por una excepción: Uruguay.

Y es que la "Celeste", a lo largo de su historia, se ha adjudicado cuatro estrellas para bordar en el escudo de la Asociación Uruguaya de Futbol. Es sabido que Uruguay ha alzado la Copa del Mundo en dos ocasiones, primero como anfitrión en 1930 y luego en Brasil, donde protagonizó el famoso "Maracanazo" en 1950. La interrogante que surge es: ¿Qué representan las otras dos estrellas?

Para encontrar una respuesta es necesario retroceder a la década de 1920, cuando aún no existían los Mundiales.

En 1924, la Fifa decidió organizar los "Torneos Olímpicos de Futbol", que se llevaron a cabo como parte de los Juegos Olímpicos de París bajo la condición de cumplir con la reglamentación oficial de la máxima autoridad del futbol mundial. Así, seis años antes del primer Mundial, nacía el primer campeonato internacional de selecciones con el respaldo oficial.

Cuatro años después, en Ámsterdam, el campeonato de futbol de los Juegos Olímpicos se volvió a celebrar bajo las reglas de la Fifa, y Uruguay reafirmó su desempeño de París al llegar nuevamente a la final contra Argentina. El primer encuentro terminó empatado 1-1, y como entonces no se contaban con criterios de desempate como prórroga o penales, tres días más tarde jugaron un segundo partido, que la Celeste ganó 2-1.

Después de varias idas y venidas y especulaciones, la Federación Uruguaya contactó al secretario de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, y logró resolver el asunto, al menos en parte.

"Nos aseguró que no hagamos cambios en la camiseta hasta recibir una comunicación oficial", explicó el vicepresidente Gastón Tealdi en una entrevista, y añadió: "Desde la FIFA nos indicaron que no le demos mayor importancia al asunto sin una confirmación oficial". Por el momento, las cuatro estrellas permanecen inalteradas.

"A #WorldCup game is more than a football match, it's part of the identity of our society" ❤️#OnThisDay, 🇺🇾@Uruguay won the 1950 World Cup in Brazil - a game forever known as 'the Maracanazo' 🏆✨



Get a history lesson from @DiegoLugano, who discusses his favourite World Cup 👨‍🏫 pic.twitter.com/nyXSaDUVLy