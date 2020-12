Premier League: Everton se coloca segundo en el ‘Boxing Day’, Arsenal reacciona

El tanto que dio la victoria al Everton este sábado fue conseguido por el islandés Gylfi Sigurdsson (minuto 80), a pase del francés Abdoulaye Doucouré.

Con 29 puntos, el Everton se aproxima provisionalmente a dos del líder, su vecino Liverpool, que recibe el domingo al West Bromwich (19º) en Anfield.

“Este equipo tiene muy buena actitud. Estoy encantado de dirigir a estos jugadores”, celebró el entrenador italiano del Everton, Carlo Ancelotti.

El Everton aprovecha además para superar en la tabla al Leicester, ahora tercero a un punto, y al Manchester United, cuarto a dos unidades de los ‘Toffees’. Leicester y Manchester United empataron 2-2 entre sí en el primer partido del ‘Boxing Day’.

Ante la perspectiva inmediata para su equipo de tener que disputar tres partidos en seis días, el técnico noruego del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, decidió dar descanso de inicio al francés Paul Pogba y al uruguayo Edinson Cavani, aunque ambos entraron en el segundo acto, y su presencia estuvo a punto de decantar el resultado.

Marcus Rashford adelantó a los visitantes en el minuto 23 al recibir solo en el corazón del área y superar por bajo al meta danés Kasper Schmeichel.

