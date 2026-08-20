Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga arrancan: estos son los equipos a vencer

Una semana después del inicio de LaLiga española, las principales ligas de Inglaterra, Italia y Francia comienzan este viernes con Arsenal, Inter de Milán y París Saint-Germain como los grandes rivales a vencer. En Alemania, el Bayern Múnich parte nuevamente como favorito, aunque antes afrontará este sábado la Supercopa frente al Borussia Dortmund.

El Arsenal inicia la defensa de la Premier League después de conquistar el campeonato inglés 22 años después de su último título. El equipo de Mikel Arteta, que también fue finalista de la Liga de Campeones la temporada pasada, afronta ahora el desafío de mantenerse en la cima.

El club londinense volvió a realizar una importante inversión en el mercado. Pagó 88 millones de euros por el brasileño Bruno Guimaraes y otros 40 millones por el extremo Christos Tziolis, después de desembolsar cerca de 300 millones la temporada anterior.

El Manchester City, por su parte, inicia una nueva etapa sin Pep Guardiola. Enzo Maresca tomó el mando de un equipo que mantiene la obligación de competir por todos los títulos, aunque comienza el curso después de caer 3-0 frente al Arsenal en la Community Shield. El City también afronta una renovación importante tras las salidas de Rodri Hernández y Bernardo Silva, dos jugadores fundamentales en los éxitos recientes del club.

El Manchester United también elevó sus aspiraciones después del impulso que significó la llegada de Michael Carrick la temporada pasada. Los Diablos Rojos buscan recuperar el protagonismo perdido y volver a conquistar una Premier League que no ganan desde 2013. Youri Tielemans y Andrey Santos destacan entre sus principales incorporaciones.

El Chelsea también apuesta por una nueva etapa con Xabi Alonso como entrenador y una inversión cercana a los 400 millones de euros. Entre sus fichajes sobresale Morgan Rogers, procedente del Aston Villa por 138 millones.

El Liverpool también recurrió a un entrenador español, Andoni Iraola, con el objetivo de recuperar terreno después de una temporada complicada. Entre sus incorporaciones figura Víctor Muñoz, mientras que por primera vez desde 2017 ya no contará con Mohamed Salah, quien dejó el club para incorporarse al Trabzonspor.

Inter defiende su corona en Italia

En Italia, el Inter de Milán inicia como principal referencia después de conquistar el título la temporada pasada. El equipo también fue campeón en 2023-24, mientras que el Nápoles se quedó con el Scudetto en 2022-23 y 2024-25.

Inter, Nápoles, Milan y Juventus aparecen nuevamente entre los principales aspirantes al campeonato. A ellos busca sumarse el Como de Cesc Fábregas, que afrontará además el desafío de disputar la Liga de Campeones después de conseguir una histórica clasificación.

El Inter reforzó su plantilla con jugadores como Djed Spence, procedente del Tottenham, además del regreso de Aleksandar Stankovic y la incorporación del portero Ivan Provedel.

El Milan también se movió con fuerza en el mercado y destinó alrededor de 150 millones de euros para contratar, entre otros, a Gonçalo Ramos, Diego Moreira y Mario Gila, quienes estarán bajo las órdenes de Ruben Amorim.

PSG mantiene su dominio en Francia

En Francia, el París Saint-Germain vuelve a partir como amplio favorito. Ni siquiera la derrota 1-0 frente al Lens en la Supercopa francesa modifica los pronósticos de una Ligue 1 dominada ampliamente por el conjunto de Luis Enrique.

El PSG ha ganado doce de las últimas catorce ediciones de la liga francesa, incluidas las cinco más recientes. Solamente Lille, en 2020-21, y Mónaco, en 2016-17, lograron romper su dominio durante ese periodo.

El vigente bicampeón de la Liga de Campeones volvió a reforzarse con una inversión cercana a los 150 millones de euros. Llegaron Ferran Torres, procedente del Barcelona; Magnes Akliouche, del Mónaco; y Mika Godts, del Ajax.

Además, el PSG mantiene una plantilla cargada de talento con Kvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y William Pacho, entre otros. El Marsella aparece entre los equipos que intentarán desafiar el dominio parisino, ahora con Bruno Genesio como entrenador.

Bayern, nuevamente favorito en Alemania

El panorama en Alemania también está marcado por el dominio de un equipo. El Bayern Múnich ha conquistado trece de las últimas catorce ediciones de la Bundesliga. La única excepción fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la temporada 2023-24.

El Borussia Dortmund, rival del Bayern este sábado en la Supercopa alemana, aparece como el conjunto con mayores posibilidades de discutirle el campeonato al equipo dirigido por Vincent Kompany.

El Bayern inicia la temporada pendiente de la situación de Jamal Musiala, quien sufrió dos desmayos en sus amistosos más recientes debido a una disfunción neurológica.

En el mercado, el conjunto bávaro incorporó a Ismail Saibari para reforzar el mediocampo ofensivo y a Nathaniel Brown para el lateral. Además, conserva una base encabezada por Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich para intentar prolongar su dominio en el fútbol alemán.