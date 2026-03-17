PSG golea 3-0 y clasifica a Cuartos de Final

Chelsea disparó muchas veces más al arco que su rival (18 remates) pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado y se quedó sin la victoria.
La figura del encuentro fue Matvey Safonov. El arquero de PSG tuvo un gran rendimiento frente a Chelsea debido a que atajó 9 disparos y realizó 19 pases correctos.
También fue clave en el estadio Stamford Bridge, Vitinha. El volante de PSG se destacó frente a Chelsea ya que dio 75 pases correctos.
El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr, Jorrel Hato y Marc Cucurella en la línea defensiva; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández y Pedro Neto en el medio; y João Pedro en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Luis Enrique se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en la mitad de cancha; y Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Slavko Vincic.
PSG venció categóricamente a los Blues y pasó a Cuartos de Final de la Champions.
Cambios en Chelsea
- 59′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Roméo Lavia y João Pedro por Liam Delap
- 71′ 2T – Salió Marc Cucurella por Tosin Adarabioyo
Cambios en PSG
- 45′ 2T – Salieron João Neves por Senny Mayulu y Mamadou Sarr por Joshua Acheampong
- 58′ 2T – Salieron Bradley Barcola por Désiré Doué y Cole Palmer por Alejandro Garnacho
- 65′ 2T – Salieron Ousmane Dembélé por Gonçalo Ramos y Nuno Mendes por Lucas Hernández
- 72′ 2T – Salió Khvicha Kvaratskhelia por Lee Kangin