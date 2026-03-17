PSG golea 3-0 y clasifica a Cuartos de Final

Arrollador triunfo de PSG por 3 a 0 en su visita a los Blues, por la llave 1 de la Champions. Khvicha Kvaratskhelia marcó el 1-0 al minuto 5 del primer tiempo con un gol de jugada. Luego, en el minuto 13 de la misma etapa, Bradley Barcola superó al portero rival para ampliar la ventaja a través de una jugada. Y en el minuto 16 de la segunda parte, Senny Mayulu fue el encargado de dar la estocada final.

Chelsea disparó muchas veces más al arco que su rival (18 remates) pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado y se quedó sin la victoria.

La figura del encuentro fue Matvey Safonov. El arquero de PSG tuvo un gran rendimiento frente a Chelsea debido a que atajó 9 disparos y realizó 19 pases correctos.

También fue clave en el estadio Stamford Bridge, Vitinha. El volante de PSG se destacó frente a Chelsea ya que dio 75 pases correctos.

El entrenador de Chelsea, Liam Rosenior, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Robert Sánchez en el arco; Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr, Jorrel Hato y Marc Cucurella en la línea defensiva; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández y Pedro Neto en el medio; y João Pedro en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Luis Enrique se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en la mitad de cancha; y Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Slavko Vincic.

PSG venció categóricamente a los Blues y pasó a Cuartos de Final de la Champions.

Cambios en Chelsea

59′ 2T – Salieron Enzo Fernández por Roméo Lavia y João Pedro por Liam Delap

71′ 2T – Salió Marc Cucurella por Tosin Adarabioyo

Cambios en PSG