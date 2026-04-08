PSG se quedó con la victoria 2-0 de la ida

Ousmane Dembélé estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 86 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.
El desempeño Khvicha Kvaratskhelia lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de PSG mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Désiré Doué. El atacante de PSG brilló al convertir 1 gol, patear 4 veces y dar 29 pases correctos.
El DT de PSG, Luis Enrique, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el medio; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Arne Slot salió con una disposición táctica 3-5-2 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Joe Gomez en defensa; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Milos Kerkez en la mitad de cancha; y Florian Wirtz y Hugo Ekitike en la delantera.
José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el Parque de los Príncipes.
PSG empezó mejor en esta etapa y se adelantó en el marcador global para llegar con cierta tranquilidad al próximo enfrentamiento con Liverpool, el martes 14 de abril, en el partido que definirá la clasificación a Semifinales.
Cambios en PSG
- 76′ 2T – Salió Désiré Doué por Lee Kangin
- 87′ 2T – Salió Ousmane Dembélé por Lucas Hernández
Cambios en Liverpool
- 77′ 2T – Salieron Milos Kerkez por Andrew Robertson y Florian Wirtz por Cody Gakpo
- 78′ 2T – Salieron Dominik Szoboszlai por Curtis Jones y Hugo Ekitike por Alexander Isak
- 90′ 2T – Salió Jeremie Frimpong por Treymaurice Nyoni
Amonestados en Liverpool:
- 27′ 1T Joe Gomez (Conducta antideportiva) y 30′ 1T Alexis Mac Allister (Conducta antideportiva)