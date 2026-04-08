PSG se quedó con la victoria 2-0 de la ida

El encuentro por la llave 1 terminó inclinado a favor de PSG quien ganó 2-0 ante Liverpool en el Parque de los Príncipes. Désiré Doué marcó el gol que llevó a PSG a la victoria en el minuto 10 de la primera mitad. Khvicha Kvaratskhelia aumentó la ventaja con la segunda anotación al minuto 19 de la segunda etapa.

Ousmane Dembélé estuvo cerca de aumentar la diferencia en el minuto 86 del segundo tiempo, pero su disparo pegó en uno de los palos.

El desempeño Khvicha Kvaratskhelia lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de PSG mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 7 veces al arco contrario y acertar 33 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Désiré Doué. El atacante de PSG brilló al convertir 1 gol, patear 4 veces y dar 29 pases correctos.

El DT de PSG, Luis Enrique, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el medio; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Arne Slot salió con una disposición táctica 3-5-2 con Giorgi Mamardashvili bajo los tres palos; Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Joe Gomez en defensa; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Milos Kerkez en la mitad de cancha; y Florian Wirtz y Hugo Ekitike en la delantera.

José Sánchez Martínez fue el árbitro escogido para el partido en el Parque de los Príncipes.

PSG empezó mejor en esta etapa y se adelantó en el marcador global para llegar con cierta tranquilidad al próximo enfrentamiento con Liverpool, el martes 14 de abril, en el partido que definirá la clasificación a Semifinales.

Cambios en PSG

76′ 2T – Salió Désiré Doué por Lee Kangin

87′ 2T – Salió Ousmane Dembélé por Lucas Hernández

Cambios en Liverpool

77′ 2T – Salieron Milos Kerkez por Andrew Robertson y Florian Wirtz por Cody Gakpo

78′ 2T – Salieron Dominik Szoboszlai por Curtis Jones y Hugo Ekitike por Alexander Isak

90′ 2T – Salió Jeremie Frimpong por Treymaurice Nyoni

Amonestados en Liverpool: