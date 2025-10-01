PSG supera por 2-1 a Barcelona con gol agónico tras dar vuelta el partido

En la fecha 2 de la Champions, PSG se quedó con la victoria en el Estadio Olímpico Lluís Companys, venciendo por 1-2 a los Blaugranas. Barcelona comenzó ganando con la anotación de Ferran Torres, a los 18 minutos del primer tiempo luego de una jugada, pero Senny Mayulu empató el encuentro con un gol de jugada cuando transcurrían 37′ de la primera mitad. En el minuto 44 de la segunda etapa Gonçalo Ramos puso el definitivo 2-1 con un golazo de jugada.

Ferran Torres hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 18 de la primera etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Lucas Chevalier luego de recibir un centro de Marcus Rashford.

PSG estuvo cerca de estirar la ventaja al empate con un bombazo de Lee Kangin que dio en el palo, a los 82 minutos de la segunda etapa.

Gonçalo Ramos fue la figura del partido. El delantero de PSG marcó 1 gol y realizó 3 pases correctos.

También fue importante Senny Mayulu. El delantero de PSG marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 13 pases correctos.

El volante Marcus Rashford de Barcelona sacó a bailar al volante Warren Zaire Emery de PSG y le tiró un caño a los 64 minutos de la segunda etapa.

El director técnico de Barcelona, Hans Flick, planteó una estrategia 4-5-1 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsi y Gerard Martín en la línea defensiva; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford en el medio; y Ferran Torres en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Fabián Ruiz, Vitinha y Warren Zaire Emery en la mitad de cancha; y Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.

El árbitro Michael Oliver fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha los Blaugranas recibirán a Olympiacos y PSG jugará de visitante frente a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena.

Cambios en Barcelona

70′ 2T – Salió Dani Olmo por Marc Casadó

71′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Robert Lewandowski, Gerard Martín por Alejandro Balde y Fabián Ruiz por Gonçalo Ramos

78′ 2T – Salió Pedri por Marc Bernal

85′ 2T – Salió Eric García por Andreas Christensen

Amonestados en Barcelona:

31′ 1T Frenkie de Jong (Conducta antideportiva), 11′ 2T Dani Olmo (Conducta antideportiva), 32′ 2T Marc Casadó (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Lamine Yamal (Conducta antideportiva)

Cambios en PSG

64′ 2T – Salió Ibrahim Mbaye por Lucas Hernández

79′ 2T – Salieron Senny Mayulu por Lee Kangin y Bradley Barcola por Quentin Ndjantou

Amonestados en PSG: