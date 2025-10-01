PSG supera por 2-1 a Barcelona con gol agónico tras dar vuelta el partido

Ferran Torres hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 18 de la primera etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Lucas Chevalier luego de recibir un centro de Marcus Rashford.
PSG estuvo cerca de estirar la ventaja al empate con un bombazo de Lee Kangin que dio en el palo, a los 82 minutos de la segunda etapa.
Gonçalo Ramos fue la figura del partido. El delantero de PSG marcó 1 gol y realizó 3 pases correctos.
También fue importante Senny Mayulu. El delantero de PSG marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 13 pases correctos.
El volante Marcus Rashford de Barcelona sacó a bailar al volante Warren Zaire Emery de PSG y le tiró un caño a los 64 minutos de la segunda etapa.
El director técnico de Barcelona, Hans Flick, planteó una estrategia 4-5-1 con Wojciech Szczesny en el arco; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsi y Gerard Martín en la línea defensiva; Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Marcus Rashford en el medio; y Ferran Torres en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Fabián Ruiz, Vitinha y Warren Zaire Emery en la mitad de cancha; y Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu y Bradley Barcola en la delantera.
El árbitro Michael Oliver fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha los Blaugranas recibirán a Olympiacos y PSG jugará de visitante frente a Bayer Leverkusen en el estadio BayArena.
Cambios en Barcelona
- 70′ 2T – Salió Dani Olmo por Marc Casadó
- 71′ 2T – Salieron Marcus Rashford por Robert Lewandowski, Gerard Martín por Alejandro Balde y Fabián Ruiz por Gonçalo Ramos
- 78′ 2T – Salió Pedri por Marc Bernal
- 85′ 2T – Salió Eric García por Andreas Christensen
Amonestados en Barcelona:
- 31′ 1T Frenkie de Jong (Conducta antideportiva), 11′ 2T Dani Olmo (Conducta antideportiva), 32′ 2T Marc Casadó (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Lamine Yamal (Conducta antideportiva)
Cambios en PSG
- 64′ 2T – Salió Ibrahim Mbaye por Lucas Hernández
- 79′ 2T – Salieron Senny Mayulu por Lee Kangin y Bradley Barcola por Quentin Ndjantou
Amonestados en PSG:
- 43′ 1T Nuno Mendes (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Achraf Hakimi (Conducta antideportiva)