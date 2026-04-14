PSG vence 2-0 a Liverpool y pasa a Semifinales

Liverpool intentó más veces disparar bajo los tres palos, pero no acertó y se fue con las manos vacías. Según los datos, probó 21 remates: 14 fueron al arco y 7 acabaron afuera.
Ousmane Dembélé fue la figura del partido. El delantero de PSG marcó 2 goles, remató al arco contrario en 6 oportunidades y realizó 23 pases correctos.
También fue importante Khvicha Kvaratskhelia. El delantero de PSG remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 31 pases correctos.
El director técnico de Liverpool, Arne Slot, planteó una estrategia 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili en el arco; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el medio; y Alexander Isak y Hugo Ekitike en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en la mitad de cancha; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.
El árbitro Maurizio Mariani fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
PSG terminó con la ilusión de Liverpool y se metió en Semifinales de la Champions.
Cambios en Liverpool
- 29′ 1T – Salió Hugo Ekitike por Mohamed Salah
- 45′ 2T – Salieron Jeremie Frimpong por Joe Gomez y Alexander Isak por Cody Gakpo
- 66′ 2T – Salió Joe Gomez por Rio Ngumoha
- 72′ 2T – Salió Alexis Mac Allister por Curtis Jones
Amonestados en Liverpool:
- 45′ 1T Alexis Mac Allister (Conducta antideportiva) e 40′ 2T Ibrahima Konaté (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en PSG
- 37′ 1T – Salió Nuno Mendes por Lucas Hernández
- 51′ 2T – Salió Désiré Doué por Bradley Barcola
- 80′ 2T – Salió Warren Zaire Emery por Lucas Beraldo