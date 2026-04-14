PSG vence 2-0 a Liverpool y pasa a Semifinales

En la llave 1 de la Champions, PSG celebró este martes contra Liverpool. El delantero dejó su nombre bien firmado en el resultado final tras encargarse de romper la igualdad con un gol de jugada al minuto 26 del segundo tiempo, para luego conseguir completar su doblete en el minuto 46 de la misma etapa.Ousmane Dembélé hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 26 de la segunda etapa. El delantero recibió un pase de Khvicha Kvaratskhelia y logró un disparo preciso y potente al palo derecho desde el semicírculo.

Liverpool intentó más veces disparar bajo los tres palos, pero no acertó y se fue con las manos vacías. Según los datos, probó 21 remates: 14 fueron al arco y 7 acabaron afuera.

Ousmane Dembélé fue la figura del partido. El delantero de PSG marcó 2 goles, remató al arco contrario en 6 oportunidades y realizó 23 pases correctos.

También fue importante Khvicha Kvaratskhelia. El delantero de PSG remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 31 pases correctos.

El director técnico de Liverpool, Arne Slot, planteó una estrategia 4-4-2 con Giorgi Mamardashvili en el arco; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez en la línea defensiva; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz en el medio; y Alexander Isak y Hugo Ekitike en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Matvey Safonov bajo los tres palos; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en defensa; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en la mitad de cancha; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en la delantera.

El árbitro Maurizio Mariani fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

PSG terminó con la ilusión de Liverpool y se metió en Semifinales de la Champions.

Cambios en Liverpool

29′ 1T – Salió Hugo Ekitike por Mohamed Salah

45′ 2T – Salieron Jeremie Frimpong por Joe Gomez y Alexander Isak por Cody Gakpo

66′ 2T – Salió Joe Gomez por Rio Ngumoha

72′ 2T – Salió Alexis Mac Allister por Curtis Jones

Amonestados en Liverpool:

45′ 1T Alexis Mac Allister (Conducta antideportiva) e 40′ 2T Ibrahima Konaté (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en PSG