PSG vence en el juego de ida a Bayern Múnich

Con doblete de Khvicha Kvaratskhelia PSG logró liquidar a B. Múnich en la llave 1 de la Champions. Los goles del partido para el local los anotaron Khvicha Kvaratskhelia (23′ 1T y 10′ 2T), João Neves (32′ 1T) y Ousmane Dembélé (49′ 1T, de penal y 12′ 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Harry Kane (16′ 1T, de penal), Michael Olise (40′ 1T), Dayot Upamecano (19′ 2T) y Luis Díaz (22′ 2T). Una gran jugada de PSG, a los 23 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Khvicha Kvaratskhelia. Con un centro de Désiré Doué, el delantero conectó con el balón en el área grande y entró al fondo del arco contrario.

El conjunto de Luis Enrique generó peligro con un disparo de Senny Mayulu, a los 86 minutos de la segunda etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

Ousmane Dembélé se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de PSG mostró su mejor nivel al marcar 2 goles, rematar 5 veces al arco contrario y acertar 13 pases correctos.

Désiré Doué se destacó también en el Parque de los Príncipes. El atacante de PSG disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 20 pases correctos.

El técnico de PSG, Luis Enrique, propuso una formación 4-3-3 con Matvey Safonov en el arco; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes en la línea defensiva; Warren Zaire Emery, Vitinha y João Neves en el medio; y Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en el ataque.

Por su parte, el equipo de Vincent Kompany salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Manuel Neuer bajo los tres palos; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Alphonso Davies en defensa; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz en la mitad de cancha; y Harry Kane en la delantera.

El árbitro Sandro Schärer fue el encargado de supervisar el juego en el Parque de los Príncipes.

PSG se coloca en una posición ventajosa para llegar a la final, mientras que Bayern Múnich enfrenta un desafío importante para seguir en la competición. El miércoles 6 de mayo, se enfrentarán nuevamente en el estadio Allianz Arena en el partido de vuelta.

Cambios en PSG

63′ 2T – Salió Warren Zaire Emery por Fabián Ruiz

70′ 2T – Salió Désiré Doué por Bradley Barcola

83′ 2T – Salieron Nuno Mendes por Lucas Hernández y Khvicha Kvaratskhelia por Senny Mayulu

Amonestados en PSG:

11′ 1T Marquinhos (Conducta antideportiva), 31′ 2T Fabián Ruiz (Conducta antideportiva) y 34′ 2T Achraf Hakimi (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Bayern Múnich