PSG vs Inter, la final de Champions 2025 marcada por un historial favorable a los franceses

La final de la UEFA Champions League 2025 ya está servida. Este sábado 31 de mayo, el PSG y el Inter de Milán se enfrentarán en el Allianz Arena para definir al nuevo campeón de Europa. Aunque será la primera vez que ambos equipos se midan en competencia oficial, no será un cruce completamente desconocido: ya han chocado en cinco amistosos durante la última década, con resultados ligeramente inclinados hacia el conjunto parisino.

Desde 2014 hasta 2023, PSG e Inter se enfrentaron en cinco ocasiones, todas en el marco de amistosos internacionales. El balance favorece al equipo francés con tres victorias, un empate y una derrota. El primer enfrentamiento fue el 30 de diciembre de 2014, cuando el PSG ganó 1-0. Luego repitió triunfo por el mismo marcador en 2015, se impuso 3-1 en 2016, empató 1-1 en 2019 y cayó por primera vez en 2023 por 2-1. Aunque no hay antecedentes oficiales, estos partidos ayudan a calentar una final inédita.

Además, hay un dato histórico que alimenta la ilusión del PSG: en las cuatro ocasiones anteriores que una final de Champions se jugó en Múnich, siempre ganó un club que nunca había levantado la ‘Orejona’. Ocurrió con el Nottingham Forest en 1979, el Olympique de Marsella en 1993, el Borussia Dortmund en 1997 y el Chelsea en 2012. Ahora, los franceses quieren que la tendencia se mantenga y consagrarse por primera vez en su historia.

A nivel histórico, el Inter de Milán parte con mayor peso. El club italiano ya sabe lo que es ser campeón de Europa, habiéndolo hecho en tres ocasiones (1964, 1965 y 2010). Además, fue subcampeón en 2023 tras caer ante el Manchester City, lo que convierte esta nueva final en una oportunidad de redención para los de Simone Inzaghi, que han mostrado regularidad y contundencia a lo largo de esta campaña.

En contraste, el PSG ha sido uno de los clubes más dominantes de la última década en Francia, pero le ha costado trasladar ese dominio a Europa. Desde que llegó la inversión qatarí en 2011, el equipo ha ganado múltiples títulos locales, pero solo llegó a una final de Champions, la de 2020, en la que cayó ante el Bayern. Esta vez, sin Mbappé, pero con figuras como Gonçalo Ramos, Dembélé y Kang-in Lee, el club parisino busca escribir su página más gloriosa.

Ambos equipos llegan en gran forma. El Inter fue un martillo en la Serie A, mientras que el PSG dominó la Ligue 1 y mostró madurez táctica en la fase final de la Champions. Las claves estarán en la solidez defensiva de los italianos frente a la movilidad y vértigo ofensivo de los franceses.

Más allá del historial y los datos curiosos, esta final representa algo más profundo para ambos clubes. Para el PSG, es la oportunidad de demostrar que puede ganar sin depender de una superestrella individual. Para el Inter, es el momento de confirmar que su proyecto deportivo sigue vigente a nivel continental.

El PSG vs Inter del sábado no solo definirá al campeón de Europa, sino que abrirá un nuevo capítulo entre dos gigantes de realidades distintas, pero con el mismo sueño: levantar la Orejona. Berlín será testigo de un duelo inédito, cargado de expectativas, historia y una sed de gloria que no entiende de estadísticas ni pasados.

