PSG vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Champions

Por la llave 1 de la Champions, se enfrentan PSG y Liverpool el miércoles 8 de abril, a las 13:00 horas, en el Parque de los Príncipes.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en Octavos de Final del torneo UEFA Champions League – 2024-2025, y PSG sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

Próximo partido de PSG en UEFA – Champions League 2025-2026

Llave 1: vs Liverpool: 14 de abril – 13:00 horas

Próximo partido de Liverpool en UEFA – Champions League 2025-2026

Llave 1: vs PSG: 14 de abril – 13:00 horas

Los resultados de PSG en partidos de la Champions

Fase de Liga : PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025)

: PSG 4 vs Atalanta 0 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)

: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025) Fase de Liga : Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025)

: Bayer Leverkusen 2 vs PSG 7 (21 de octubre de 2025) Fase de Liga : PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025)

: PSG 1 vs Bayern Múnich 2 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025)

: PSG 5 vs Tottenham 3 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025)

: Athletic Bilbao 0 vs PSG 0 (10 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero)

: Sporting Lisboa 2 vs PSG 1 (20 de enero) Fase de Liga : PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero)

: PSG 1 vs Newcastle United 1 (28 de enero) Play-offs : Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero)

: Mónaco 2 vs PSG 3 (17 de febrero) Play-offs : PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero)

: PSG 2 vs Mónaco 2 (25 de febrero) Octavos de Final : PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo)

: PSG 5 vs Chelsea 2 (11 de marzo) Octavos de Final: Chelsea 0 vs PSG 3 (17 de marzo)

Los resultados de Liverpool en partidos de la Champions

Fase de Liga : Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)

: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (30 de septiembre de 2025) Fase de Liga : Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025)

: Eintracht Frankfurt 1 vs Liverpool 5 (22 de octubre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs Real Madrid 0 (4 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025)

: Liverpool 1 vs PSV 4 (26 de noviembre de 2025) Fase de Liga : Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025)

: Inter 0 vs Liverpool 1 (9 de diciembre de 2025) Fase de Liga : Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero)

: Olympique de Marsella 0 vs Liverpool 3 (21 de enero) Fase de Liga : Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero)

: Liverpool 6 vs Qarabag 0 (28 de enero) Octavos de Final : Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo)

: Galatasaray 1 vs Liverpool 0 (10 de marzo) Octavos de Final: Liverpool 4 vs Galatasaray 0 (18 de marzo)

Horario PSG y Liverpool, según país