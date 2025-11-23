PSG vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 14:00 horas.

Así llegan PSG y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Bayern Múnich.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions

Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a FC Copenhague. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.

Horario PSG y Tottenham, según país