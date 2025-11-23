PSG vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

Así llegan PSG y Tottenham
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Bayern Múnich.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a FC Copenhague. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 2.
Horario PSG y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas