PSV rescató un empate agónico frente a Olympiacos

El partido celebrado este martes entre Olympiacos y PSV, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

Olympiacos logró adelantarse gracias a Gelson Martins al minuto 17 del primer tiempo, pero PSV terminó igualando el encuentro mediante un gol de Ricardo Pepi en el minuto 47 de la segunda etapa.

Olympiacos tuvo la chance de aumentar la diferencia con el disparo de Gelson Martins, que no pudo convertir al estrellar la pelota en el palo a los 60 minutos de la segunda etapa.

Ricardo Pepi fue la figura del partido. El delantero de PSV marcó 1 gol y realizó 2 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Chiquinho. El mediocampista de Olympiacos acertó 19 pases correctos y remató al arco 4 veces.

El director técnico de Olympiacos, José Luis Mendilibar, planteó una estrategia 4-5-1 con Konstantinos Tzolakis en el arco; Rodinei, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola y Francisco Ortega en la línea defensiva; Christos Mouzakitis, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho y Daniel Podence en el medio; y Ayoub El Kaabi en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Peter Bosz se pararon con un esquema 4-3-3 con Matej Kovár bajo los tres palos; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski y Anass Salah Eddine en defensa; Ismael Saibari, Mauro Junior y Joey Veerman en la mitad de cancha; y Dennis Man, Guus Til y Ivan Perisic en la delantera.

El árbitro Clément Turpin fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Olympiacos recibirá a Real Madrid y PSV jugará de visitante frente a Liverpool en el estadio Anfield.

Cambios en Olympiacos

61′ 2T – Salió Dani García por Diogo Nascimento

72′ 2T – Salió Chiquinho por Mehdi Taremi

82′ 2T – Salieron Ayoub El Kaabi por Lorenzo Scipioni y Daniel Podence por Costinha

Amonestado en Olympiacos:

43′ 2T Lorenzo Scipioni (Conducta antideportiva)

Cambios en PSV

57′ 2T – Salieron Guus Til por Ricardo Pepi y Dennis Man por Couhaib Driouech

67′ 2T – Salieron Ivan Perisic por Esmir Bajraktarevic y Anass Salah Eddine por Paul Wanner

83′ 2T – Salió Ismael Saibari por Myron Boadu

Amonestado en PSV: