PSV vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Palpitamos la previa del choque entre PSV y Napoli. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre PSV y Napoli, por la fecha 3 de la Champions, se jugará el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Philips Stadion.

Así llegan PSV y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bayer Leverkusen.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Sporting Lisboa con un marcador 2 a 1.

Horario PSV y Napoli, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

