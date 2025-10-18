PSV vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El cotejo entre PSV y Napoli, por la fecha 3 de la Champions, se jugará el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Philips Stadion.

Así llegan PSV y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de PSV en partidos de la Champions

PSV viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bayer Leverkusen.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Champions

Napoli llega con ventaja tras derrotar a Sporting Lisboa con un marcador 2 a 1.

Horario PSV y Napoli, según país