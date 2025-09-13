PSV vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Horario PSV y U. Saint-Gilloise, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas
La previa del choque de PSV ante U. Saint-Gilloise, a disputarse en el estadio Philips Stadion el martes 16 de septiembre desde las 10:45 horas.
PSV recibirá a U. Saint-Gilloise, en el marco de la fecha 1 de la Champions, el próximo martes 16 de septiembre a partir de las 10:45 horas, en el estadio Philips Stadion.