El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró que no desea incorporar jugadores ni dar salida a ningún integrante de su plantilla durante el mercado de fichajes de enero.

El estratega portugués fue contundente durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Alavés, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga, que se disputará este sábado 28 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu.

“Esta es la fuerza de la plantilla, que no tiene un único jugador que yo pueda decir: ‘No me gusta, vamos a abrir la puerta a enero’. Yo digo ya: no quiero a nadie, para entrar ni para salir. Puerta cerrada, en el ‘saloon’, ‘Far West’, cerrada por los dos lados. No quiero noticias de mercado porque no quiero nada”, afirmó Mourinho.

El técnico madridista destacó la dificultad del encuentro frente al Alavés y elogió el trabajo de su entrenador, Quique Sánchez Flores.

Mourinho insistió en la importancia de conseguir los tres puntos en el campeonato español, donde cualquier tropiezo podría resultar determinante en la lucha por el título. “Me hace ilusión ganar al Alavés, me gusta mucho Quique [Sánchez Flores], tengo mucho aprecio por él, pero me gustaría ganar mañana”, expresó.

Mourinho quiere evitar el repechaje de la Champions League

El entrenador portugués consideró que todavía es demasiado pronto para hablar de las posibilidades del Real Madrid de conquistar la Liga de Campeones.

Por ahora, su principal objetivo en la competición europea es asegurar la clasificación directa a los octavos de final y evitar dos compromisos adicionales en un calendario que también incluye la Supercopa de España y la Copa del Rey.

“Esa es mi única satisfacción, estamos cerca, tres o cuatro puntos y no lo jugamos, eso es lo importante”, señaló.

Mourinho recordó que factores como las lesiones y la acumulación de tarjetas pueden condicionar el rendimiento de los equipos en las etapas decisivas del torneo. “Hay gente que dice que somos candidatos, el superordenador... Poco a poco”, añadió.

La consistencia, una tarea pendiente

Mourinho también asumió la responsabilidad por los encuentros en los que el Real Madrid no ha conseguido mostrar su mejor versión durante los primeros minutos.

El estratega reconoció que, pese a los buenos resultados, el equipo todavía debe trabajar para mantener la regularidad durante los 90 minutos. “Son cinco meses que estamos aquí, como estamos bien parece que estamos juntos dos o tres años. Nos falta esta consistencia de empezar y terminar bien”, manifestó.

El portugués también reveló, entre bromas, la respuesta que recibió de algunos jugadores cuando les preguntó por las dificultades del equipo en el inicio de ciertos encuentros. “Si empezamos bien, te aburres en el banquillo sin hacer nada, si empezamos mal te creamos adrenalina, alegría, tienes que hacer alguna cosa”, relató Mourinho.