Qarabag recibirá a Newcastle United por la llave 5

Qarabag y Newcastle juegan hoy por la llave 5 de la Champions. El encuentro comienza a las 11:45 horas en el estadio Tofiq Bahramov. El árbitro designado para el encuentro es Espen Eskas. Horario Qarabag y Newcastle United, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela: 13:45 horas