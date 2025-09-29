Qarabag se enfrenta ante la visita FC Copenhague por la fecha 2

Deportes

Qarabag se enfrenta ante la visita FC Copenhague por la fecha 2

Qarabag y FC Copenhague se enfrentan en el estadio Azersun Arena. El duelo se jugará el miércoles 1 de octubre desde las 10:45 horas.

|

El juego entre Qarabag y FC Copenhague se disputará el próximo miércoles 1 de octubre por la fecha 2 de la Champions, a partir de las 10:45 horas en el estadio Azersun Arena.

Así llegan Qarabag y FC Copenhague

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag ganó por 3-2 el juego pasado ante Benfica.

Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions

El anterior partido disputado entre FC Copenhague finalizó en empate por 2-2 ante Bayer Leverkusen..

Horario Qarabag y FC Copenhague, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
  • Colombia y Perú: 11:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
  • Venezuela: 12:45 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Champions League Datafactory Fútbol Internacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS