Qarabag se enfrenta ante la visita FC Copenhague por la fecha 2

Así llegan Qarabag y FC Copenhague
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions
Qarabag ganó por 3-2 el juego pasado ante Benfica.
Últimos resultados de FC Copenhague en partidos de la Champions
El anterior partido disputado entre FC Copenhague finalizó en empate por 2-2 ante Bayer Leverkusen..
Horario Qarabag y FC Copenhague, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:45 horas
- Colombia y Perú: 11:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:45 horas
- Venezuela: 12:45 horas