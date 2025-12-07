Qarabag vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Qarabag vs Ajax: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

Todos los detalles de la previa del partido entre Qarabag y Ajax, que se jugará el miércoles 10 de diciembre desde las 11:45 horas en el estadio Azersun Arena.

Ajax y Qarabag se enfrentarán en el estadio Azersun Arena el próximo miércoles 10 de diciembre desde las 11:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Qarabag y Ajax

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag viene de caer por 0 a 2 frente a Napoli. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax perdió ante Benfica por 0 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 16 oportunidades y sumó 1 gol a favor.

Horario Qarabag y Ajax, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas

