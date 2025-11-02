Qarabag vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El duelo entre Qarabag y Chelsea correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Azersun Arena desde las 11:45 horas, el miércoles 5 de noviembre.

Así llegan Qarabag y Chelsea

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea venció en casa a Ajax por 5 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 1. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 4 en su arco.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League – 2017-2018, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Chelsea.

Próximos partidos de Qarabag en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Napoli: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Ajax: 10 de diciembre – 11:45 horas

Fecha 7: vs Eintracht Frankfurt: 21 de enero – 11:45 horas

Fecha 8: vs Liverpool: 28 de enero – 14:00 horas

Próximos partidos de Chelsea en UEFA – Champions League 2025-2026

Fecha 5: vs Barcelona: 25 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 6: vs Atalanta: 9 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 7: vs Pafos: 21 de enero – 14:00 horas

Fecha 8: vs Napoli: 28 de enero – 14:00 horas

Horario Qarabag y Chelsea, según país