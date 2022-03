Qatar 2022: La emotiva reacción de Alfonso Davies tras el regreso de Canadá a un Mundial después de 36 años

Los goles del triunfo en el BMO Field de Toronto (Ontario) fueron obra de Cyle Larin en el minuto 13, Tajon Buchanan en el 44, Junior Hoilett en el 82 y Adrian Mariappa en propia puerta en el 88.

Canadá, que suma 28 puntos en 13 jornadas, se asegura así una de las tres plazas de acceso directo al Mundial que ofrece el octogonal de Concacaf, en el que ha sido desde el principio la gran revelación.

El equipo norteamericano tomó rápidamente el mando del grupo de la mano de su joven figura, el explosivo Alphonso Davies, y no se ha bajado del liderato pese a la ausencia en los últimos partidos del jugador del Bayern de Múnich por miocarditis.

Davies, celebró el boleto de su selección desde su perfil de Twitch, donde, una vez finalizado el encuentro, fue incapaz de contener la emoción.

Las dos grandes potencias regionales, México y Estados Unidos, han ido a remolque de Canadá durante gran parte de las eliminatorias y todavía tienen que certificar su clasificación.

Canadá desperdició una primera opción de clasificar el jueves ante Costa Rica, donde encajó su primera derrota en las eliminatorias (1-0), pero este domingo salió decidida a sellar el pase ante sus aficionados y no esperar a la última jornada del miércoles en Panamá.

Phonzy’s reaction to Canada making the World Cup is everything. 😭🇨🇦

Congratulations, @AlphonsoDavies. ❤️

🎥 @onesoccer pic.twitter.com/O2Jpt6a2EI

— 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) March 27, 2022