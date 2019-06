Qatar remonta frente a Paraguay y sorprende en la Copa América

El conjunto guaraní que dirige Eduardo Berizzo, quien debutó en partido oficial al frente de la Albirroja, vio allanado el camino a los cuatro minutos, cuando marcó de penalti Óscar ‘Tacuara’ Cardozo y amplió la ventaja tras el descanso, por medio de Derlis González (minuto 56).

Sin embargo, Qatar tuvo una respuesta increíble y empató con un gran gol en el minuto 68 de Almoez Ali Abdulla, el máximo goleador de la pasada Copa de Asia, y otro de Boualem Khoukhi, en una jugada en la que se lesionó el defensor Rodrigo Rojas, al tratar de despejar el balón con la cabeza y acabar en las redes de la portería albirroja.

Those of you who watched the Asian Cup would know Almoez Ali is a fine player snd no stranger to a wonder goal. pic.twitter.com/I7wVmxg90j

— TR (@TacticalRole) June 16, 2019