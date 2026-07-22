¿Qué club comprarán Ronaldo y Roberto Carlos en Brasil?

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¿Qué club comprarán Ronaldo y Roberto Carlos en Brasil?

Los exfutbolistas brasileños Roberto Carlos y Ronaldo anunciaron la compra de un club de futbol de Brasil.

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¿Ronaldo y Roberto Carlos serán dueños del Internacional de Limeira? Esto confirmó el exlateral brasileño. (Foto Prensa Libre: EFE-Hemeroteca-AFP

¿Ronaldo y Roberto Carlos serán dueños del Internacional de Limeira? Esto confirmó el exlateral brasileño. (Foto Prensa Libre: EFE-Hemeroteca-AFP

Los exfutbolistas brasileños Roberto Carlos y Ronaldo comprarán, junto con otros socios, el Internacional de Limeira, club que actualmente compite en la Serie C del Campeonato Brasileño, según anunció el exlateral de la Canarinha.

"Ronaldo y yo estamos comprando ahora el Inter de Limeira junto con Enrico y otros dos socios nuestros, un africano y un árabe", reveló Roberto Carlos en una entrevista con el programa Debate em Jogo, del canal Wamo, citada este miércoles por los principales medios deportivos del país.

El exjugador del Inter de Milán y del Real Madrid explicó que, "poco a poco", pretenden volver a involucrarse en el futbol del interior de Brasil con dos objetivos: "seguir formando grandes jugadores para la selección" brasileña y "reorganizar esos clubes".

En ese sentido, Roberto Carlos también mencionó al União São João, club en el que jugó durante su adolescencia y donde actualmente milita su sobrino. "Voy a procurar conocer un poco más esos clubes del interior para poder ayudarlos, tanto a conseguir patrocinadores como a hacer que el futbol del interior vuelva a ser el futbol de nuestra época", anticipó.

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El Internacional de Limeira es un club del interior del estado de São Paulo que vivió su mejor etapa en la década de 1980, cuando ganó el Campeonato Paulista, en 1986, y el título de la segunda división de la liga brasileña, en 1988.

Actualmente lidera la Serie C del Campeonato Brasileño con 25 puntos en 14 jornadas, uno más que Brusque y Santa Cruz. Fundada el 5 de octubre de 1913 en la ciudad de Limeira, la Associação Atlética Internacional surgió a partir de un antiguo equipo local conocido como Barroquinha.

El club adoptó el nombre de Internacional en homenaje a los inmigrantes japoneses, italianos, alemanes y portugueses que se establecieron por esa época en el municipio.

La compra del equipo paulista por parte de Ronaldo y Roberto Carlos forma parte de la transformación que vive el fútbol brasileño, donde cada vez más clubes adoptan el modelo de sociedad anónima y se convierten en empresas privadas.

Ronaldo ya tiene experiencia en la administración de clubes. El exdelantero del Real Madrid y del Barcelona anunció en diciembre de 2021 la compra del Cruzeiro, de Belo Horizonte, club en el que se formó antes de dar el salto al fútbol europeo. Posteriormente lo vendió, en abril de 2024, a un empresario local.

O Fenômeno también adquirió el control del Real Valladolid en 2018, aunque vendió su participación el año pasado, en medio de una profunda crisis deportiva del conjunto español.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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