¿Será Pep Guardiola el nuevo seleccionador de Italia? Esto dijo la Federación Italiana

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, admitió que mantiene conversaciones con Pep Guardiola para que asuma la dirección técnica de la selección de Italia, aunque advirtió que no es seguro que la operación llegue a concretarse.

El dirigente también afirmó que la federación estaría dispuesta a hacer una excepción en materia presupuestaria. "Se han hecho excepciones que, por ejemplo, conciernen al nombre que está tan presente estos días: Pep Guardiola", dijo en Vivavoce, un programa sobre actualidad deportiva y social en Italia.

Malagò reconoció que Guardiola es una de las opciones que analiza la federación, aunque insistió en que "no está dicho que la operación vaya a salir adelante".

"Era importante y correcto abrir un diálogo y mantenerlo vivo, pero eso no debe interpretarse como una falta de consideración hacia los demás candidatos", agregó.

El presidente de la FIGC aseguró que la decisión sobre el sustituto de Gennaro Gattuso, quien renunció hace más de tres meses tras no lograr la clasificación de Italia al Mundial, será anunciada en los próximos días.

Además de Guardiola, Malagò confirmó que entre los candidatos figuran Roberto Mancini, último entrenador que conquistó un título con la selección italiana al ganar la Eurocopa 2020 —disputada en 2021—, y Andrea Pirlo, aunque precisó que no son los únicos aspirantes al cargo.

Malagò, quien asumió el cargo hace un mes tras la crisis provocada por la ausencia de Italia en el Mundial por tercera edición consecutiva, aseguró que la lista de candidatos podría incluir un nombre inesperado. "Puede haber una sorpresa. Esperen unos días más y lo sabrán todo", concluyó.

Durante el fin de semana, el director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Paolo Maldini, y su asesor Leonardo se reunieron con Guardiola para evaluar la posibilidad de que el entrenador español asuma el cargo de seleccionador de Italia, aunque la negociación se presenta complicada, según informaron medios locales.