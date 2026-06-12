Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre las opciones de Portugal en el Mundial 2026

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, aseguró este viernes que llega al Mundial 2026 en buenas condiciones físicas y con la esperanza de conquistar el único gran título que aún falta en el historial de la selección portuguesa.

El delantero habló con la prensa antes de viajar a Estados Unidos junto al resto del plantel y destacó la calidad de la generación que representará a Portugal en la Copa del Mundo.

“Solo lo sabremos al final. Es una generación muy buena, pero hay muchos factores que no podemos controlar. Los partidos, ganar o perder, que es lo más importante. Creo que esta generación le dará muchas alegrías a los portugueses”, afirmó.

Consultado sobre las posibilidades de conquistar el título mundial, Cristiano reconoció que ve factible alcanzar ese objetivo. “Creo que sí, pero dependerá de muchos factores”, respondió. A sus 41 años, el delantero afrontará el que ha anunciado como el último Mundial de su carrera y aseguró sentirse preparado para el desafío.

“Llego físicamente bien, con mucha alegría y esperanza. Jugar un Mundial siempre es algo muy especial”, señaló. Cristiano también valoró la preparación realizada por el equipo dirigido por Roberto Martínez. Aunque admitió que Portugal no mostró su mejor versión en los amistosos contra Chile y Nigeria, destacó que lo importante será el rendimiento durante la competición.

“La preparación fue buena, aunque exigente. Lo más importante será cuando empiece a rodar la pelota el día 17. Después del segundo o tercer partido, cuando aparezca el cansancio físico y mental, además de las altas temperaturas, ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones”, comentó.

Portugal viajará este viernes a Miami para iniciar su participación en el Mundial 2026, donde comparte el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

La selección lusa debutará el 17 de junio frente al conjunto africano y buscará conquistar por primera vez una Copa del Mundo para añadirla a los títulos de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones.