Qué dijo Javier Milei a Messi después de que el futbolista pusiera en duda su continuidad

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Qué dijo Javier Milei a Messi después de que el futbolista pusiera en duda su continuidad

El presidente argentino Javier Milei expresó su apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre y lo alentó ante las dudas que el futbolista manifestó sobre su continuidad en el futbol.

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EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Lionel Messi of Argentina shows disappointment during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

Milei reacciona a las dudas de Messi sobre continuar jugando: “Te acompañamos en el camino que elijas seguir”.(Foto Prensa Libre: EFE).

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió un mensaje de "fuerza" a Lionel Messi tras conocer la carta pública que el astro argentino dedicó este miércoles a su padre, Jorge Messi, fallecido hace cuatro días, y le expresó su respaldo ante las dudas sobre su continuidad en el fútbol.

"Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir", escribió Milei después de que el capitán argentino dejara abierta la posibilidad de poner fin a su carrera.

"¡Fuerza, capitán! Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos", agregó el mandatario.

Tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto, el futbolista expresó en una emotiva carta: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

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"¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", añadió el capitán argentino, de 39 años. En la carta publicada en Instagram, Messi contó que su padre le pidió disputar el último Mundial y que, poco antes del inicio del torneo, su estado de salud empeoró considerablemente.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", relató Messi.

El futbolista también lamentó no haber podido llevarle una nueva Copa del Mundo a su padre."No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", contó.

Sin embargo, Messi destacó que disfrutó junto a sus compañeros cada partido del torneo y dedicó unas palabras a su padre: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

Jorge Messi falleció a los 68 años después de permanecer internado en el Sanatorio Centro de Rosario debido a complicaciones derivadas de una larga enfermedad.

El jugador del Inter Miami llegó el sábado por la noche a Rosario acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. El domingo por la mañana despidió los restos de su padre durante una ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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