Qué dijo Javier Milei a Messi después de que el futbolista pusiera en duda su continuidad

El presidente de Argentina, Javier Milei, envió un mensaje de "fuerza" a Lionel Messi tras conocer la carta pública que el astro argentino dedicó este miércoles a su padre, Jorge Messi, fallecido hace cuatro días, y le expresó su respaldo ante las dudas sobre su continuidad en el fútbol.

"Hoy te abrazamos y acompañamos en el camino que elijas seguir", escribió Milei después de que el capitán argentino dejara abierta la posibilidad de poner fin a su carrera.

"¡Fuerza, capitán! Gracias por la alegría y el orgullo que, tanto como a tu papá, nos diste a todos los argentinos", agregó el mandatario.

Tras el fallecimiento de Jorge Messi, ocurrido el pasado 8 de agosto, el futbolista expresó en una emotiva carta: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

"¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", añadió el capitán argentino, de 39 años. En la carta publicada en Instagram, Messi contó que su padre le pidió disputar el último Mundial y que, poco antes del inicio del torneo, su estado de salud empeoró considerablemente.

"Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido", relató Messi.

El futbolista también lamentó no haber podido llevarle una nueva Copa del Mundo a su padre."No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", contó.

Sin embargo, Messi destacó que disfrutó junto a sus compañeros cada partido del torneo y dedicó unas palabras a su padre: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

Jorge Messi falleció a los 68 años después de permanecer internado en el Sanatorio Centro de Rosario debido a complicaciones derivadas de una larga enfermedad.

El jugador del Inter Miami llegó el sábado por la noche a Rosario acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. El domingo por la mañana despidió los restos de su padre durante una ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado.