Al término de la final entre Argentina y Colombia en la Copa América 2024, los futbolistas argentinos comenzaron las celebraciones del bicampeonato continental desde los autobuses que los trasladaron fuera del Hard Rock Stadium en Miami, Florida.

El argentino Enzo Fernández decidió realizar una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en donde mostraba el interior del bus albiceleste, mientras los jugadores cantaban y celebraban el título conseguido.

Casi al final de su transmisión, algunos seleccionados presentes comenzaron a cantar una porra argentina que se popularizó durante la Copa del Mundo 2022, ya que hacía referencia a los orígenes africanos del conjunto francés.

Estos cánticos fueron catalogados como racistas por algunos futbolistas del Chelsea inglés, el club de Enzo Fernández, y decidieron mostrar su rechazo públicamente, dejando de seguir al argentino en la plataforma de Instagram.

El club londinense realizó un comunicado en donde indica que cualquier forma de comportamiento discriminatorio es completamente inaceptable. "Estamos orgullosos de ser una institución diversa e inclusiva, donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades son bienvenidas", comentó el equipo.

Enzo Fernández se disculpó públicamente por lo sucedido y la escuadra de Londres aseguró que utilizarán esta situación como una oportunidad para educar a todos. Sin embargo, el Chelsea aclaró que de igual manera iniciará un procedimiento disciplinario interno.

Chelsea FC has published the following statement...