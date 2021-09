“¿Qué hay que hacer? ¿Jugar al ‘tiki taki’?”: la frase de Koeman que llena de memes las redes sociales

“¿Qué hay que hacer? ¿’Jugar al ‘tiki taki’ cuando no hay espacio en el medio y no tenemos jugadores para jugar al uno contra uno o con velocidad? No voy a decir nada más sobre esto porque parece que tengo que dar argumentos para todo”, se quejó Koeman en la rueda de prensa posterior al partido.

Previamente, los periodistas le habían preguntado por su cambio de sistema de juego en el segundo tiempo, con el que el Barcelona acabó con Gerard Piqué y Ronald Araujo viviendo en el área contraria, junto con Luuk de Jong, para intentar rematar algún centro lateral.