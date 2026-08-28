Qué pasó con el césped del Parque de los Príncipes y por qué fue multado el PSG

La Liga de Futbol Profesional de Francia (LFP) sancionó este viernes al París Saint-Germain (PSG) con una multa de 150 mil euros debido al mal estado del césped del Parque de los Príncipes, que impidió disputar allí el primer partido de la competición previsto para el pasado domingo.

La Comisión de Competiciones de la LFP impuso la sanción en aplicación del artículo 501.4 del Reglamento de Competiciones, que establece las obligaciones de los clubes sobre las condiciones del terreno de juego y la disponibilidad de un estadio alternativo, explicó el organismo en un comunicado.

El césped del estadio del PSG sufrió durante el verano debido a los sucesivos episodios de altas temperaturas registrados en Francia.

El encuentro que debía disputarse en el Parque de los Príncipes terminó jugándose en el estadio del Stade Rennais, equipo que originalmente debía actuar como visitante.

El PSG consiguió que la Comisión de Competiciones aprobara invertir la localía para el partido de vuelta, correspondiente a la jornada 23 de la liga. De esta manera, ese encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes durante el fin de semana del 6 de marzo.

El Stade Rennais había solicitado que el partido de vuelta también se disputara en su estadio, al considerar que no era responsable del cambio de sede del primer encuentro y que tuvo que organizarlo de manera urgente. El club estimó que la modificación le supondrá dejar de percibir alrededor de 500 mil euros.