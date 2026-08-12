“Queremos volver a ganar todo”: Doué revela la ambición del PSG tras conquistar otro título

El atacante francés Désiré Doué fue la gran figura en la conquista de la Supercopa de Europa 2026 por parte del Paris Saint-Germain, al marcar el gol de la victoria 2-1 sobre el Aston Villa en la final disputada en Salzburgo.

El joven futbolista, elegido como el Mejor Jugador del Partido, destacó la ambición del conjunto dirigido por Luis Enrique, que continúa sumando títulos después de conquistar meses atrás la Liga de Campeones.

“Siempre tenemos hambre y siempre queremos más. Después de ganar la final de la Liga de Campeones queríamos seguir conquistando títulos. Somos un equipo joven, muy ambicioso, y queremos volver a ganar todo esta temporada”, afirmó Doué después del encuentro.

El francés fue decisivo al marcar el gol del triunfo a los 60 minutos, tras recibir una asistencia de Ousmane Dembélé y definir para asegurar un nuevo trofeo para el conjunto parisino.

Un título con un significado especial

Doué resaltó la dificultad de conquistar la Supercopa de Europa, una competición a la que el PSG llegó después de proclamarse campeón de la Liga de Campeones.

“Es increíble ganar este trofeo. Es realmente difícil porque antes tienes que ser campeón de la Champions League. Por segunda vez consecutiva hemos ganado la Supercopa y eso demuestra el trabajo que viene realizando este equipo”, señaló.

La conquista representa otro éxito en la etapa del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique y reafirma el buen momento que atraviesa el conjunto francés en el fútbol europeo.

PSG entra en un selecto grupo

Con este triunfo, el Paris Saint-Germain se convirtió en el tercer club en conquistar la Supercopa de Europa en dos ediciones consecutivas.

El AC Milan lo consiguió en 1989 y 1990, mientras que el Real Madrid lo hizo en 2016 y 2017. Ahora el PSG se suma a esa lista después de levantar el trofeo en 2025 y 2026. El nuevo título fortalece el proyecto del conjunto parisino y aumenta las expectativas para una temporada en la que volverá a competir por los principales trofeos.

Con una plantilla joven y jugadores como Désiré Doué y Ousmane Dembélé entre sus principales figuras, el PSG comienza la temporada 2026-2027 con un nuevo título y con el objetivo de prolongar su exitoso momento.