¿Quién avanza? Así quedaron los primeros cruces de cuartos de final en la Copa Oro 2025

La Copa Oro 2025 ya se está definiendo y el domingo se conocieron los primeros enfrentamientos de cuartos de final tras disputarse la tercera jornada de los grupos A y D.

Los duelos entre México-Arabia Saudita y Estados Unidos-Costa Rica quedaron definidos para los cuartos de final de la Copa Oro 2025 de la Concacaf, tras sus respectivos resultados en la jornada.

La actividad dominical comenzó con los partidos del Grupo D. En el estadio AT&T, en Arlington, Texas, Estados Unidos cerró la primera fase con paso perfecto tras lograr un tercer triunfo al imponerse 2-1 a Haití.

Malik Tillman, al minuto 10, con un remate de cabeza cruzado en el área chica, hizo el 1-0 para Estados Unidos. Al 19, el portero Matthew Freese entregó por error el balón hacia un costado a Don Louicius quien definió el 1-1 para Haití con un disparo a segundo palo.

La escuadra norteamericana aseguró el triunfo con el 2-1 que definió Patrick Agyemang tras recibir un pase frontal y profundo para eludir al guardameta Jhony Placide al 75.

De esta manera, Estados Unidos terminó la fase de grupos con nueve puntos y Haití quedó eliminado con una unidad.

En el estadio Allegiant, en Las Vegas, Arabia Saudita, invitada del certamen, logró su clasificación a cuartos de final al empatar 1-1 con Trinidad y Tobago.

Dante Sealy, al minuto 10, con un disparo desde fuera del área que colocó en el ángulo superior izquierdo, marcó el gol del equipo trinitense, que se despidió con dos puntos.

Al 60, Feras Al Brikan apareció en el área chica para rematar una pelota que había pegado en el larguero y firmó el 1-1 para el equipo saudí, que aseguró el pase a cuartos de final con cuatro unidades.

Cierre del Grupo A

En el estadio Allegiant, con sobresalientes atajadas del portero Keylor Navas, Costa Rica igualó 0-0 con México. El Tri y la selección tica cerraron la primera fase igualados con siete puntos, pero la escuadra azteca quedó como líder por su mejor diferencia de goles: tres contra dos.

República Dominicana y Surinam se despidieron con un punto para cada uno al igualar 0-0 en el estadio AT&T.

Regresa la acción

El martes se jugará la tercera y última jornada de los Grupos B y C, en ciudades de Texas. La actividad comenzará con los partidos simultáneos del Grupo C. En el estadio Shell Energy, en Houston, Guadalupe, que no ha sumado puntos, pero aún aspira a clasificar, enfrentará a Guatemala, que es segunda con tres unidades.

Panamá, ya clasificada con seis puntos, buscará en el estadio Q2, en Austin, tener un cierre perfecto ante Jamaica, que es tercera con tres unidades.

Más tarde se celebrarán los compromisos del Grupo B, que está por repartir sus dos pases a cuartos de final.

Canadá, que lidera con cuatro unidades, enfrentará a El Salvador, que tiene un punto, en el estadio Shell Energy, mientras que en el estadio Q2, Honduras, con tres puntos, se medirá con Curazao, que tiene dos unidades.

Consulta el calendario completo, resultados actualizados, tabla de posiciones y goleadores de la Copa Oro 2025 en Prensa Libre | Copa Oro 2025.

