Quién clasifica en el Grupo D del Mundial 2026 tras el Paraguay vs Australia

El partido fue cerrado y táctico, con ambos equipos priorizando el orden defensivo en un duelo marcado por la tensión y la necesidad de sumar puntos para mantenerse con vida en el torneo.

Durante los 90 minutos, Australia logró sostener su estructura y resistir los intentos paraguayos, mientras que la Albirroja mostró solidez en defensa, aunque sin la claridad suficiente en ataque para romper el empate.

Con este resultado, Estados Unidos terminó como líder del Grupo D con seis puntos, seguido de Australia como segundo clasificado. Paraguay cerró la fase con cuatro unidades y deberá esperar el cierre de los demás grupos para conocer si avanza como uno de los mejores terceros. Turquía quedó eliminada.

El empate refleja el equilibrio del grupo, donde la diferencia de detalles terminó definiendo la clasificación. Para Australia, el resultado significa el pase asegurado a la siguiente fase; para Paraguay, la incertidumbre continúa mientras aguarda la confirmación de su futuro en el Mundial 2026.