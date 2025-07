¿Quién es Álvaro Carreras? La joven promesa que vuelve al Real Madrid para triunfar

Un emocionado Álvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid, reconoció este martes que regresa "siendo un hombre" al club donde se formó como jugador, tras marcharse hace ocho años, periodo en el que militó en equipos como el Manchester United y el Benfica.

"Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Tengo muchas ganas de poder vestir esta camiseta. Es un orgullo vestir este escudo. Prometo dar todo de mi parte para seguir creciendo juntos y ganar más títulos", afirmó ante la mirada del presidente del club blanco, Florentino Pérez, durante su presentación.

Antes, el lateral izquierdo, que firmó por seis temporadas, posó con su nueva elástica con el número 18, que lucía Jesús Vallejo la pasada temporada y pasó el reconocimiento médico.

El defensa, de 22 años, se incorporó al Benfica procedente del Manchester United, después de ser elegido mejor jugador Sub-23 del club inglés en la temporada 2021-2022.

El Real Madrid pagó 50 millones de euros (52 millones de dólares), una cantidad que lo convierte en el segundo defensa más caro de la historia del equipo, por detrás de Dean Huijsen (59 millones de euros), también llegado este mercato.

"No me baso en eso. Estoy completamente seguro de lo que soy y puedo dar. No me meto en el tema números, estoy tranquilo. El fútbol de hoy en día mueve todo eso", apuntó Carreras en rueda de prensa.

- Vertical -

El futbolista, que reveló que ya había hablado con su entrenador, Xabi Alonso, también dijo que ha estado centrado en su anterior equipo mientras se hablaba sobre su incorporación al club blanco.

"Estaba completamente enfocado en el Benfica. Tenía el Mundial, un proyecto que habíamos preparado bien. No tuvimos un final de temporada como querríamos. Fue así. Hasta el último día no sabía nada hasta que se hizo todo oficial. Feliz de estar en Madrid y con muchísimas ganas", aseguró.

Preguntado sobre el marcaje que hizo a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, durante el encuentro de Liga de Campeones con el Benfica, recalcó que jugó a un buen nivel todo el curso.

"El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. Es verdad que en el partido de Champions (contra el Barça) estuve en un nivel muy bueno pero ha sido así durante toda la temporada. Prometo a los madridistas que estaré al nivel del club de mis sueños", apuntaló el jugador.

Respecto a cómo juega, Carreras asegura que le gusta tener la pelota. "Físicamente me gusta ir hacia delante y ayudar atrás porque es mi trabajo", subrayó el lateral, al tiempo que dijo que jugará en la posición "que haga falta".

- "Uno de los nuestros" -

En el Real Madrid, Carreras jugó como cadete y juvenil en el conjunto merengue entre 2017 y 2020.

Después se fue al Manchester United, jugó cedido en el Preston, en el Granada y en el Benfica, que se hizo con sus derechos la temporada pasada, antes de recalar de nuevo en el Real Madrid después del Mundial de Clubes.

"Regresa uno de nuestros canteranos, hoy (martes) llega al Madrid uno de los nuestros, convertido en uno de los mejores defensas del fútbol europeo", recalcó Florentino Pérez durante su intervención.

El presidente también recordó su trayectoria: "Llegas procedente de uno de los grandes clubes de Europa, el Benfica. Allí te ganaste el cariño de todos ante una afición acostumbrada a la exigencia. Ganaste una Copa de la Liga y fuiste elegido mejor lateral izquierdo del campeonato".

Se trata del cuarto fichaje del Real Madrid para la temporada 2025-2026, tras las incorporaciones de Dean Huijsen, el inglés Trent Alexander-Arnold, que ya debutaron en el Mundial de Clubes con el equipo, y del argentino Franco Mastantuono, que se unirá al grupo cuando cumpla 18 años, el 14 de agosto próximo.