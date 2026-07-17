Quién es el favorito para ganar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según la inteligencia artificial

Argentina y España se enfrentarán este domingo en el MetLife Stadium —rebautizado temporalmente por la Fifa como Estadio Nueva York-Nueva Jersey— en la final que definirá al nuevo campeón del mundo. La selección albiceleste buscará hacer historia con un bicampeonato, una hazaña que, desde la creación de la Copa del Mundo, en 1930, solo han conseguido Italia y Brasil. El conjunto argentino intentará unirse a ese selecto grupo de campeones consecutivos.

La selección argentina llega a esta final tras superar una exigente fase de eliminación directa, en la que apeló a su carácter competitivo para mantenerse con vida en el torneo. En los dieciseisavos de final sufrió más de lo previsto para eliminar a Cabo Verde. Después, en octavos, tuvo que emplearse a fondo para superar a Egipto. En cuartos de final protagonizó una serie muy disputada contra Suiza.

La mayor muestra de carácter llegó en las semifinales contra Inglaterra, en un duelo memorable en el que Argentina estuvo eliminada hasta el minuto 85. Sin embargo, el vigente campeón remontó el marcador y selló su clasificación a una nueva final mundialista.

España por su parte ha mostrado regularidad durante toda la fase decisiva del campeonato. En los dieciseisavos de final superó sin mayores complicaciones a Austria, mientras que en octavos consiguió una trabajada victoria sobre Portugal.

En cuartos de final eliminó a Bélgica gracias a un gol en los minutos finales y, en semifinales, dejó fuera a una de las principales candidatas al título: Francia. La Roja firmó una sobresaliente actuación colectiva para derrotar al conjunto francés y clasificarse a una nueva final mundialista. Ahora, el equipo español buscará levantar el trofeo y conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Una final de alto voltaje

El encuentro promete emociones de principio a fin, ya sea durante los 90 minutos reglamentarios o, si fuera necesario, en los tiempos extra o en una definición por penales.

Se enfrentarán dos equipos de estilos similares, basados en la posesión del balón, aunque con fortalezas distintas. España cuenta con una de las defensas más sólidas del torneo, mientras que Argentina posee una de las ofensivas más efectivas del campeonato. Será un duelo de máxima intensidad, en el que ambos conjuntos intentarán imponer su estilo para quedarse con el título mundial.

¿Quién es el favorito? Esto dice la inteligencia artificial

También se consultó a distintos modelos de inteligencia artificial para conocer cuál de las dos selecciones parte con ventaja para conquistar el título, con base en el rendimiento mostrado durante el certamen.

España llega respaldada por un juego sólido, una elevada posesión del balón, presión constante y una defensa que ha recibido pocos goles. Además, eliminó con autoridad a Francia, una de las principales candidatas al campeonato.

Argentina, en cambio, cuenta con la experiencia de haber disputado y ganado grandes finales, además de un plantel con personalidad y capacidad para resolver partidos bajo presión. La remontada frente a Inglaterra en semifinales es una muestra de ese carácter competitivo.

Probabilidades estimadas

España: 55%

Argentina: 45%

La diferencia es mínima, por lo que no existe un favorito absoluto. Si España logra imponer su ritmo y controlar la posesión del balón, podría inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, si Argentina consigue llevar el partido a un escenario más físico y cerrado, y aprovecha su experiencia en encuentros decisivos, aumentarán sus posibilidades.

En una final tan equilibrada, detalles como una jugada a balón parado, un error defensivo o una tanda de penales podrían definir al nuevo campeón del mundo. Todo está listo para un enfrentamiento entre dos gigantes del futbol.