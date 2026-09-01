Quién es Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barcelona, y cuáles son los detalles de su fichaje

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Quién es Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barcelona, y cuáles son los detalles de su fichaje

El Barcelona cerró la incorporación de Gabriel Jesus por tres temporadas, tras descartar el fichaje de Julián Álvarez por la negativa del Atlético de Madrid.

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GRFCT5518 BARCELONA 01/09/2026.- El delantero brasileño de 29 años Gabriel Jesús, ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del FC Barcelona para los tres próximos años. EFE/ Enric Fontcuberta

El delantero brasileño de 29 años Gabriel Jesús, ha sido presentado esta tarde como nuevo jugador del FC Barcelona para los tres próximos años. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Barcelona hizo oficial este martes el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, quien firmó un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La entidad catalana cerró la operación por unos 10 millones de euros más variables con el club inglés para reforzar la posición de delantero centro, después de que el Atlético de Madrid se negara a negociar el traspaso del argentino Julián Álvarez. Sin embargo, la dirección deportiva azulgrana no descarta volver a intentar su contratación en futuras ventanas del mercado.

Las primeras informaciones apuntaban a que Gabriel Jesus, de 29 años, firmaría por dos temporadas, hasta 2028, con opción a una más. Finalmente, el acuerdo entre las partes quedó establecido por tres años, según informó el Barcelona.

El club esperó hasta los últimos días del mercado de verano para incorporar a un delantero centro, una de las prioridades del técnico Hansi Flick y del director deportivo, Anderson Luis de Souza "Deco", después de las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

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Julián Álvarez era el principal objetivo del Barcelona para reforzar esa posición, pero la negativa del Atlético de Madrid a negociar la salida del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 obligó al conjunto catalán a buscar una alternativa.

El elegido fue Gabriel Jesus, un delantero con amplia experiencia en el futbol inglés, donde defendió las camisetas del Manchester City entre 2017 y 2022 y del Arsenal entre 2022 y 2026. Su trayectoria durante los últimos años, sin embargo, estuvo condicionada por diferentes problemas físicos.

Pese a la llegada del brasileño, el Barcelona mantiene su interés en Julián Álvarez, quien este verano manifestó públicamente su intención de abandonar el Atlético de Madrid y su preferencia por incorporarse al conjunto azulgrana.

Formado en Palmeiras e internacional con la selección de Brasil, Gabriel Jesus ha marcado 127 goles en el fútbol europeo: 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 encuentros con el Arsenal. En el verano de 2022, el Arsenal pagó algo más de 50 millones de euros al Manchester City para hacerse con sus servicios.

Su rendimiento en Londres estuvo marcado por las lesiones, especialmente por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. Tras recuperarse, Gabriel Jesus disputó 27 partidos la temporada pasada y anotó seis goles.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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