Quién es Gunnersaurus y qué lugar ocupa en el Arsenal (qué tiene que ver Mesut Özil con su historia)

El equipo Arsenal ha sido fuertemente elogiado y criticado recientemente. Con el fichaje de Thomas Partey, los aficionados se llenaron de esperanzas y pronosticaron una buena temporada.

Todo marchaba de maravilla. Sin embargo, el club ha recibido críticas masivas debido al despido del hombre que da vida a Gunnersaurus, mascota del club.

Jerry Quy es el hombre que desde 1992 se ha colocado el disfraz de un dinosaurio y ha alegrado los partidos del Arsenal. Recientemente Quy fue uno de los trabajadores que el club inglés despidió de su nómina debido a la caída de ingresos que provocó la pandemia del coronavirus.

Esa decisión no les gustó a los fanáticos del club debido a que pagaron 50 millones de Euros por el fichaje de Partey.

El jugador alemán que forma parte del club inglés reaccionó y ofreció una solución para Gunnersaurus.

“Es muy triste que Jerry Quy, también conocido como nuestra famosa y leal mascota Gunnersaurus, y parte integral de nuestro club haya sido despedido después de 27 años. Por eso, ofrezco al Arsenal pagar el salario completo de nuestro grandulón verde mientras yo sea jugador del Arsenal para que Jerry pueda continuar haciendo el trabajo que tanto ama”, publicó Özil en sus redes sociales.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020