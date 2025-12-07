Rafael Mir anotó un doblete en la goleada 3-0 de Elche a Girona

Elche le endosó un 3-0 a Girona, durante la fecha 15 de la Liga, con dos tantos de Rafael Mir. Rafael Mir mostró su calidad como jugador en la segunda mitad, primero a los 5′ y luego a los 11′, liderando la jornada triunfal de su equipo con dos goles de jugada. Germán Valera también dejó su marca al anotar en el minuto 39 de la primera etapa, redondeando una actuación colectiva brillante.Germán Valera hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 39 de la primera etapa. Héctor Fort le pasó el balón al volante, quien pudo convertir un gol soñado desde afuera del área. ¡Gran anotación sobre el palo izquierdo!.

Rafael Mir fue la figura del partido. El delantero de Elche marcó 2 goles, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 14 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Aleix Febas. El mediocampista de Elche acertó 52 pases correctos, quitó 4 pelotas y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 3-5-2 con Iñaki Peña en el arco; Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas en la línea defensiva; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Aleix Febas y Germán Valera en el medio; y Grady Diangana y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Miguel Sánchez Muñoz se pararon con un esquema 4-3-3 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Alejandro Francés, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Yáser Asprilla, Axel Witsel y Iván Martín en la mitad de cancha; y Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil en la delantera.

El árbitro Miguel Sesma Espinosa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche visitará a Mallorca y Girona jugará de visitante frente a Real Sociedad en el estadio Reale Arena.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el décimo octavo lugar en el torneo.

Cambios en Elche

45′ 2T – Salió Grady Diangana por Rodrigo Mendoza

58′ 2T – Salieron Pedro Bigas por Léo Pétrot y Héctor Fort por Josán Fernández

70′ 2T – Salió Germán Valera por Adriá Pedrosa

81′ 2T – Salió Marc Aguado por John Donald

Cambios en Girona

65′ 2T – Salieron Axel Witsel por Jhon Solis, Vladyslav Vanat por Thomas Lemar y Yáser Asprilla por Joel Roca

71′ 2T – Salió Alejandro Francés por Hugo Rincón

82′ 2T – Salió Viktor Tsygankov por Juan Arango

Amonestados en Girona: