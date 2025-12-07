Rafael Mir anotó un doblete en la goleada 3-0 de Elche a Girona

Rafael Mir fue la figura del partido. El delantero de Elche marcó 2 goles, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 14 pases correctos.
Otro jugador importante en el partido fue Aleix Febas. El mediocampista de Elche acertó 52 pases correctos, quitó 4 pelotas y remató al arco 3 veces.
El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 3-5-2 con Iñaki Peña en el arco; Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas en la línea defensiva; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Aleix Febas y Germán Valera en el medio; y Grady Diangana y Rafael Mir en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Miguel Sánchez Muñoz se pararon con un esquema 4-3-3 con Paulo Gazzaniga bajo los tres palos; Alejandro Francés, Vitor Reis, Daley Blind y Álex Moreno en defensa; Yáser Asprilla, Axel Witsel y Iván Martín en la mitad de cancha; y Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Bryan Gil en la delantera.
El árbitro Miguel Sesma Espinosa fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Elche visitará a Mallorca y Girona jugará de visitante frente a Real Sociedad en el estadio Reale Arena.
Terminado el encuentro, el equipo local queda con 19 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 12 unidades y ocupa el décimo octavo lugar en el torneo.
Cambios en Elche
- 45′ 2T – Salió Grady Diangana por Rodrigo Mendoza
- 58′ 2T – Salieron Pedro Bigas por Léo Pétrot y Héctor Fort por Josán Fernández
- 70′ 2T – Salió Germán Valera por Adriá Pedrosa
- 81′ 2T – Salió Marc Aguado por John Donald
Cambios en Girona
- 65′ 2T – Salieron Axel Witsel por Jhon Solis, Vladyslav Vanat por Thomas Lemar y Yáser Asprilla por Joel Roca
- 71′ 2T – Salió Alejandro Francés por Hugo Rincón
- 82′ 2T – Salió Viktor Tsygankov por Juan Arango
Amonestados en Girona:
- 16′ 1T Bryan Gil (Conducta antideportiva), 39′ 2T Juan Arango (Conducta antideportiva) e 41′ 2T Iván Martín (Conducta antideportiva)