Raphinha lidera la fiesta del Barcelona con dos goles y dos asistencias ante el Newcastle

Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para los cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).

Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a arrollar al equipo inglés. El intervencionismo del técnico alemán se hizo evidente, ya que su equipo se recompuso al inicio de la segunda parte y no dio ninguna opción.

El Barça estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, además de dos asistencias y un penalti forzado; Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, Fermín y Marc Bernal. Y eso que el inicio del partido fue muy complejo para el Barça, porque el Newcastle tenía un plan que el conjunto catalán conocía, pero no encontraba el antídoto.

Eso fue lo que ocurrió durante buena parte del primer tiempo, en el que el conjunto inglés respondió cada vez a los goles de los de Hansi Flick, hasta que resistió físicamente.

El Barça europeo, letal en ataque y muy blando en defensa, quedó retratado ante la intensidad del equipo de Eddie Howe, que asfixió la creación de Pedri y Bernal, adelantó las líneas y buscó recuperar en campo contrario.

Y los azulgranas lo pasaron muy mal, a pesar de que se adelantaron tres veces en el marcador. La clave del juego, cuando los visitantes plantearon muchas veces el uno contra uno, estuvo en la calidad del desborde de los locales, que lo intentaron por las bandas (Lamine y Raphinha) y buscaron el apoyo de Lewandowski como referencia.

En la primera vez que superó la presión, Lamine sirvió a Fermín; este a Raphinha, y el brasileño abrió el marcador en el minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así.

Los de Howe buscaron las progresiones por la izquierda de Hall y las conexiones con Barnes. Por allí generó mucho el Newcastle, aunque los goles llegaron por el otro lado.

El control del juego no lo tenía garantizado el Barça y esa era una muy mala noticia para los azulgranas. La verticalidad del Newcastle hizo el resto. Un gran pase de Hall rompió el fuera de juego y Elanga hizo el 1-1.

Con poco, el partido estaba igualado y, con menos, los de Flick volvieron a anotar. Una falta ejecutada por Raphinha, una asistencia de Gerard Martín de cabeza y el tanto de Bernal (2-1, min. 18), su quinto gol en nueve apariciones.

El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y volvió a atacar por la izquierda y a la espalda del carrilero, en ese momento Araujo, quien había entrado por el lesionado Eric García en el minuto 22.

Esa vez la asistencia fue de Barnes para el tanto de Elanga, que le ganó la partida a todos en el segundo palo. El gol había nacido de una pérdida de Lamine Yamal tras un taconazo muy cerca del área. En la parte final del primer tiempo, y cuando el Newcastle retrasó su línea de presión, el Barça tuvo más control y generó buenas ocasiones.

Lewandowski falló una ocasión clarísima en el minuto 40 y tampoco acertó en el 46, en una jugada compartida con Lamine. Al borde del descanso, Fermín asistió a Raphinha; Trippier lo sujetó y el penalti lo transformó Lamine (3-2, min. 45+).

Ese 3-2 sí hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada del descanso y los ajustes de Flick en el vestuario cambiaron el partido en los primeros minutos del segundo tiempo, en los que el Barça desbordó a su rival. Aparecieron Pedri, Raphinha, Fermín y Lamine, pero sobre todo Lewandowski. En nueve minutos, el Barça firmó tres goles.

En el 4-2, Raphinha dejó solo a Fermín para definir ante el portero en el 52. En el 56, de nuevo Raphinha intervino para ponerle el balón en la cabeza a Lewandowski tras un saque de esquina (5-2), y en el 61 fue Lamine quien le regaló el tanto al polaco (6-2).

La goleada la cerró Raphinha en el 72 (7-2), con su decimonoveno gol del curso. La mala noticia fue la lesión de Joan García, portero titular del Barça, que tuvo que ser sustituido en el minuto 82.