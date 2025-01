Raphinha se sincera sobre el caso Olmo: “Si viera la situación, me pensaría venir al Barcelona”

Parece que en el interior del FC Barcelona pasan los mejores momentos. La institución se encuentra envuelta en una crisis a raíz del caso de Dani Olmo y Pau Víctor, quienes no cuenta con ficha federativa por los problemas financieras del club.

Actualmente el mediapunta español Dani Olmo y el delantero Pau Víctor se han quedado sin opciones de poder jugar partidos con el Barcelona, por lo que el equipo azulgrana ha acudido a la medida cautelar para que el Consejo Superior de Deportes (CSD) pueda dar una solución y los dos futbolistas puedan ser reinscritos.

Esto no ha sentado bien en el vestuario catalán, el mismo Hansi Flick, entrenador culé, ha señalado que no están contentos y confesó que no contar con sus futbolistas les afectará.

“Olmo es un jugador excelente. Los echamos de menos muchísimo, pero al final tenemos que seguir y claro que va afectar. Pero esto nos da la oportunidad para ser más cercanos como equipo y demostrar que somos un equipo al final”, expresó en una conferencia de prensa previo a enfrentar al Athletic Club en la Supercopa de España.

Sin embargo, no fueron las palabras de Flick las que llamaron la atención en la última rueda de prensa catalana, sino, fueron las declaraciones de Raphinha, uno de los capitanes del FC Barcelona.

El brasileño ha sido una de las piezas fundamentales para el cuadro barcelonés en la actual temporada y por eso mismo es uno de los que más peso tiene en sus palabras. En rueda de prensa al delantero le consultaron sobre el caso Dani Olmo y no dudó en dar su opinión, pese a que le podría haber costado un regaño por su sinceridad.

Él admitió que de estar en otro equipo, se pensaría sobre la posibilidad de fichar por el Barcelona al ver la situación de Dani Olmo y Pau Víctor.

"No te puedo decir que no, porque si no te estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. La verdad es que si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación en la que está Pau y Dani quizá lo pensaría si sería lo mejor estar aquí. Pero cuando he venido antes de fichar sabía la situación del club y esperé hasta el último momento; y no me arrepiento de nada", relató.

Pese a la sinceridad de sus palabas, Raphinha también transmitió un mensaje de tranquilidad a sus compañeros afectados, ya que según él, el club hace todo lo posible para solucionarlo.

“La verdad es que es una situación complicada. Solo quien está en esta situación te puede decir lo que siente o puede decidir sobre su futuro. Es una situación en la que hay que esperar a ver lo que va a pasar. El club nos dice que están bastante positivos para que las cosas se van a resolver lo más rápido posible, pero esta situación es complicada para Dani y Pau. Es bastante difícil de lidiar”, sentenció.