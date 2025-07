Rashford ya dio el “sí” al Barcelona: solo faltan detalles para cerrar su llegada

El Barcelona se encuentra en conversaciones avanzadas para incorporar al delantero inglés Marcus Rashford como refuerzo para la temporada 2025-26. La operación, en principio, se daría en condición de préstamo con una opción de compra al finalizar la campaña.

Según Fabrizio Romano, el atacante de 27 años ya habría dado el visto bueno a la propuesta del Barça y está a la espera de que ambos clubes cierren los últimos detalles. Rashford no ha sido considerado por el nuevo técnico del Manchester United, Rúben Amorim, para el próximo ciclo deportivo.

Actualmente, el futbolista se entrena al margen del grupo en Manchester mientras su futuro se define. La cesión contemplaría una opción de compra valorada en aproximadamente 35 millones de euros, cifra que Barcelona podría ejercer dependiendo del desempeño del jugador a lo largo del curso.

Rashford viene de un semestre cedido en el Aston Villa, donde alternó titularidades y actuaciones irregulares. Pese a ello, el delantero mantiene un cartel internacional importante, y su posible llegada se alinea con la intención del club azulgrana de reforzar el ataque con variantes de experiencia y proyección.

Con más de 250 partidos disputados en la Premier League y una trayectoria como internacional con Inglaterra, Rashford aportaría velocidad, capacidad de desborde y versatilidad en el frente de ataque, características que el cuerpo técnico valora para complementar su plantilla actual. El club blaugrana no pudo contar con los que serían sus fichajes estelares, como Nico Williams y Luis Díaz.

