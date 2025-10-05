Rayo Vallecano ganó por 1-0 a Real Sociedad con el gol de Luis Alfonso Espino

El desempeño Luis Alfonso Espino lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Rayo Vallecano fue importante por convertir 1 gol.
Unai López también jugó un buen partido. El volante de Rayo Vallecano efectuó 73 pases correctos y recuperó 7 balones.
El estratega de R. Sociedad, Sergio Francisco, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Duje Caleta-Car y Sergio Gómez en la línea defensiva; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Ander Barrenetxea y Brais Méndez en el medio; y Mikel Oyarzábal y Gonçalo Guedes en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Iñigo Perez salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Pathé Ciss, Florian Lejeune y Pep Chavarría en defensa; Isaac Palazón, Unai López y Óscar Valentín en la mitad de cancha; y Alexandre Alemão, Álvaro García y Jorge de Frutos en la delantera.
José Guzmán Mansilla fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Anoeta.
En la siguiente jornada los Txuri-urdines se enfrentará de visitante ante Celta y Rayo disputará el juego de visitante frente a Levante.
Con este resultado, el anfitrión acumula 5 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo noveno puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el décimo cuarto lugar.
Cambios en Real Sociedad
- 60′ 2T – Salieron Carlos Soler por Takefusa Kubo y Gonçalo Guedes por Luka Sucic
- 79′ 2T – Salieron Ander Barrenetxea por Jon Karrikaburu y Brais Méndez por Pablo Marín
Amonestado en Real Sociedad:
- 15′ 2T Carlos Soler (Conducta antideportiva)
Cambios en Rayo Vallecano
- 45′ 2T – Salió Álvaro García por Fran Pérez
- 64′ 2T – Salió Isaac Palazón por Pedro Díaz
- 70′ 2T – Salió Pathé Ciss por Jozhua Vertrouwd
- 76′ 2T – Salieron Alexandre Alemão por Luis Alfonso Espino y Jorge de Frutos por Randy Nteka
Amonestados en Rayo Vallecano:
- 17′ 2T Isaac Palazón (Conducta antideportiva) y 46′ 2T Florian Lejeune (Conducta antideportiva)