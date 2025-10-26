Rayo Vallecano le ganó 1-0 a Alavés con un gol agónico

A partir de un pase de Pep Chavarría, el delantero se elevó en el área para golpear de cabeza y enviar al fondo el balón.
Cuando iban 66 minutos del segundo tiempo, el remate del volante Isaac Palazón pegó en el palo del arco rival y Rayo Vallecano se quedó con las ganas de festejar.
La figura del partido fue Pep Chavarría. El defensor de Rayo Vallecano fue importante por sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.
Alexandre Alemão fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Rayo Vallecano mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 3 pases correctos.
El estratega de Rayo, Iñigo Perez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en la línea defensiva; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Pedro Díaz y Fran Pérez en el medio; y Alexandre Alemão en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Eduardo Coudet salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en defensa; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Denis Suárez y Carles Aleñá en la mitad de cancha; y Toni Martínez y Lucas Boyé en la delantera.
El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de Vallecas fue Víctor García Verdura.
Para la siguiente fecha, Rayo actuará de visitante frente a Villarreal, mientras que los Babazorros recibirán a Espanyol.
Con este resultado, el anfitrión acumula 14 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.
Cambios en Rayo Vallecano
- 60′ 2T – Salieron Unai López por Álvaro García y Fran Pérez por Isaac Palazón
- 82′ 2T – Salió Jorge de Frutos por Pathé Ciss
- 92′ 2T – Salió Alexandre Alemão por Luis Alfonso Espino
Amonestado en Rayo Vallecano:
- 27′ 1T Unai López (Conducta antideportiva)
Cambios en Alavés
- 45′ 2T – Salió Jon Pacheco por Victor Parada
- 56′ 2T – Salieron Carlos Vicente por Pablo Ibáñez y Antonio Blanco por Ander Guevara
- 69′ 2T – Salió Denis Suárez por Carlos Protesoni
- 83′ 2T – Salieron Toni Martínez por Jon Guridi y Óscar Valentín por Iván Balliu
Amonestados en Alavés:
- 33′ 1T Antonio Blanco (Conducta antideportiva), 7′ 2T Denis Suárez (Conducta antideportiva) y 26′ 2T Pablo Ibáñez (Conducta antideportiva)