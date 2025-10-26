Rayo Vallecano le ganó 1-0 a Alavés con un gol agónico

El partido entre Rayo y los Babazorros que se jugó en el Estadio de Vallecas, durante la fecha 10 de la Liga, finalizó con el triunfo por 1-0 del equipo anfitrión. Fue Alexandre Alemão quien selló el destino del encuentro al anotar el único gol en el minuto 45 del segundo tiempo.

A partir de un pase de Pep Chavarría, el delantero se elevó en el área para golpear de cabeza y enviar al fondo el balón.

Cuando iban 66 minutos del segundo tiempo, el remate del volante Isaac Palazón pegó en el palo del arco rival y Rayo Vallecano se quedó con las ganas de festejar.

La figura del partido fue Pep Chavarría. El defensor de Rayo Vallecano fue importante por sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

Alexandre Alemão fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Rayo Vallecano mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 3 pases correctos.

El estratega de Rayo, Iñigo Perez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en la línea defensiva; Unai López, Óscar Valentín, Jorge de Frutos, Pedro Díaz y Fran Pérez en el medio; y Alexandre Alemão en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Eduardo Coudet salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Antonio Sivera bajo los tres palos; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en defensa; Antonio Blanco, Carlos Vicente, Denis Suárez y Carles Aleñá en la mitad de cancha; y Toni Martínez y Lucas Boyé en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de Vallecas fue Víctor García Verdura.

Para la siguiente fecha, Rayo actuará de visitante frente a Villarreal, mientras que los Babazorros recibirán a Espanyol.

Con este resultado, el anfitrión acumula 14 puntos a lo largo del certamen y ocupa el séptimo puesto. Por su parte, la visita suma 12 unidades y se ubica en el décimo segundo lugar.

Cambios en Rayo Vallecano

60′ 2T – Salieron Unai López por Álvaro García y Fran Pérez por Isaac Palazón

82′ 2T – Salió Jorge de Frutos por Pathé Ciss

92′ 2T – Salió Alexandre Alemão por Luis Alfonso Espino

Amonestado en Rayo Vallecano:

27′ 1T Unai López (Conducta antideportiva)

Cambios en Alavés

45′ 2T – Salió Jon Pacheco por Victor Parada

56′ 2T – Salieron Carlos Vicente por Pablo Ibáñez y Antonio Blanco por Ander Guevara

69′ 2T – Salió Denis Suárez por Carlos Protesoni

83′ 2T – Salieron Toni Martínez por Jon Guridi y Óscar Valentín por Iván Balliu

Amonestados en Alavés: