Rayo Vallecano sucumbe ante Villarreal en una goleada 4-0

Rayo se fue con las manos vacías en la fecha 11, tras una contundente derrota por 4-0 ante el Submarino amarillo en el Estadio de la Cerámica. El equipo de Marcelino García Toral tomó el control del partido y no lo soltó, demostrando su poderío desde el minuto 21 del primer tiempo, con el gol de jugada de Gerard Moreno. Alberto Moleiro (10′ 2T) y Santi Comesaña (12′ 2T) aprovecharon una jugada para derrotar al portero rival y ampliar la ventaja inicial. Finalmente, Ayoze Pérez definió el 4 a 0 tras un remate cuando transcurría el minuto 19 del segundo tiempo.

En el minuto 21 de la primera etapa, Gerard Moreno levantó el ánimo de el Submarino amarillo y se llevó todos los aplausos. Georges Mikautadze manejó la pelota con un centro y delantero definió con un fuerte remate desde el área grande.

Dani Parejo tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 88 minutos de la segunda etapa.

El desempeño Santi Comesaña lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Villarreal metió 1 gol, efectuó 55 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Alberto Moleiro también jugó un buen partido. El volante de Villarreal metió 1 gol, efectuó 12 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

El estratega de Villarreal, Marcelino García Toral, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Álvaro Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Santi Comesaña, Thomas Partey, Nicolas Pépé y Alberto Moleiro en el medio; y Gerard Moreno y Georges Mikautadze en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Iñigo Perez salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Pedro Díaz, Pathé Ciss y Isaac Palazón en la mitad de cancha; y Jorge de Frutos, Alexandre Alemão y Álvaro García en la delantera.

Iosu Galech Apezteguía fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

En la siguiente jornada el Submarino amarillo se enfrentará de visitante ante Espanyol y Rayo disputará el juego de local frente a Real Madrid.

Con este resultado, el anfitrión acumula 23 puntos a lo largo del certamen y ocupa el segundo puesto. Por su parte, la visita suma 14 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Villarreal

45′ 2T – Salió Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi

62′ 2T – Salieron Alberto Moleiro por Tajon Buchanan y Gerard Moreno por Ayoze Pérez

72′ 2T – Salió Santi Comesaña por Dani Parejo

76′ 2T – Salió Nicolas Pépé por Ilias Akhomach

Amonestado en Villarreal:

27′ 1T Alberto Moleiro (Conducta antideportiva)

Cambios en Rayo Vallecano

65′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Fran Pérez, Álvaro García por Sergio Camello y Jorge de Frutos por Óscar Valentín

78′ 2T – Salieron Alexandre Alemão por Iván Balliu y Pedro Díaz por Óscar Trejo

Amonestado en Rayo Vallecano: