Rayo Vallecano y Barcelona igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre Rayo y los Blaugranas en el Estadio de Vallecas, por la fecha 3 de la Liga.

El volante Lamine Yamal abrió el marcador para Barcelona al convertir un penal en el minuto 39 de la primera mitad, mientras que Fran Pérez niveló el resultado al anotar en el minuto 21 de la segunda mitad.

Fran Pérez se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Rayo Vallecano metió 1 gol, efectuó 9 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Eric García. El zaguero de Barcelona fue importante al ganar 3 pelotas y lanzar 8 pelotas fuera del área de peligro.

El director técnico de Rayo, Iñigo Perez, planteó una estrategia 4-3-3 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe y Pep Chavarría en la línea defensiva; Unai López, Pathé Ciss y Pedro Díaz en el medio; y Jorge de Frutos, Isaac Palazón y Álvaro García en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Hans Flick se pararon con un esquema 4-5-1 con Joan García bajo los tres palos; Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Alejandro Balde en defensa; Pedri, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha en la mitad de cancha; y Ferran Torres en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Vallecas fue Mateo Busquets Ferrer.

Rayo visitará a Osasuna en la próxima jornada. Por el lado de los Blaugranas jugarán de local frente a Valencia.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 4 puntos y en el décimo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 7 unidades y ocupa el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Rayo Vallecano

58′ 2T – Salió Unai López por Fran Pérez

75′ 2T – Salieron Jorge de Frutos por Sergio Camello y Luiz Felipe por Óscar Valentín

91′ 2T – Salió Isaac Palazón por Luis Alfonso Espino

92′ 2T – Salió Álvaro García por Gerard Gumbau

Amonestados en Rayo Vallecano:

37′ 1T Augusto Batalla (Conducta antideportiva), 37′ 1T Óscar Trejo (Insultar o desaprobar al árbitro), 44′ 1T Unai López (Conducta antideportiva) y 48′ 2T Pep Chavarría (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

61′ 2T – Salieron Raphinha por Marcus Rashford y Dani Olmo por Fermín López

77′ 2T – Salieron Alejandro Balde por Gerard Martín y Ferran Torres por Robert Lewandowski

Amonestado en Barcelona: