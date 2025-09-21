Rayo Vallecano y Celta igualaron 1 a 1

Cerrado empate 1-1 entre Rayo y los Celestes en el Estadio de Vallecas, por la fecha 5 de la Liga.

El delantero Borja Iglesias abrió el marcador para Celta en el minuto 3 de la segunda mitad, mientras que Jorge de Frutos niveló el resultado al anotar en el minuto 19 de la misma etapa.

Jorge de Frutos se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Rayo Vallecano mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 3 veces al arco contrario y acertar 18 pases correctos.

También fue importante Borja Iglesias. El delantero de Celta marcó 1 gol, remató al arco contrario en 3 oportunidades y realizó 16 pases correctos.

El director técnico de Rayo, Iñigo Perez, planteó una estrategia 4-4-2 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss y Luis Alfonso Espino en la línea defensiva; Isaac Palazón, Pedro Díaz, Óscar Valentín y Álvaro García en el medio; y Jorge de Frutos y Sergio Camello en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Claudio Giráldez se pararon con un esquema 3-4-3 con Ionut Radu bajo los tres palos; Manu Fernandez, Yoel Lago y Mihailo Ristic en defensa; Javi Rueda, Fran Beltrán, Hugo Sotelo y Sergio Carreira en la mitad de cancha; y Hugo Álvarez, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el Estadio de Vallecas fue Víctor García Verdura.

Rayo visitará a Atlético de Madrid en la próxima jornada. Por el lado de los Celestes jugarán de visitante frente a Elche.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 5 puntos y en el décimo cuarto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 5 unidades y ocupa el décimo quinto lugar en el torneo.

Cambios en Rayo Vallecano

67′ 2T – Salió Isaac Palazón por Iván Balliu

90′ 2T – Salieron Pedro Díaz por Unai López y Jorge de Frutos por Samu Becerra

Amonestado en Rayo Vallecano:

39′ 1T Isaac Palazón (Conducta antideportiva)

Cambios en Celta

59′ 2T – Salieron Javi Rueda por Óscar Mingueza, Hugo Álvarez por Pablo Duran, Luis Alfonso Espino por Pep Chavarría y Sergio Camello por Alexandre Alemão

69′ 2T – Salió Hugo Sotelo por Ilaix Moriba

78′ 2T – Salieron Mihailo Ristic por Carl Starfelt y Bryan Zaragoza por Ferrán Jutglà

Amonestado en Celta: