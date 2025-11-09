Rayo Vallecano y Real Madrid no se sacaron ventaja y terminaron sin goles

El partido por la fecha 12 disputado en el Estadio de Vallecas, terminó sin que Rayo y los Merengues lograran convertir.

La figura del partido fue Federico Valverde. El defensor de Real Madrid fue importante al quitar 6 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Pep Chavarría dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Rayo Vallecano fue importante al quitar 8 balones y sacar 2 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Rayo, Iñigo Perez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en la línea defensiva; Pathé Ciss, Unai López, Isaac Palazón, Pedro Díaz y Álvaro García en el medio; y Jorge de Frutos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Xabier Alonso Olano salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Thibaut Courtois bajo los tres palos; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Eduardo Camavinga, Arda Güler, Brahim Díaz, Jude Bellingham y Vinicius Júnior en la mitad de cancha; y Kylian Mbappé en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de Vallecas fue Juan Martínez Munuera.

Para la siguiente fecha, Rayo actuará de visitante frente a Real Oviedo, mientras que los Merengues visitarán a Elche.

Con este resultado, el anfitrión acumula 15 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo segundo puesto. Por su parte, la visita suma 31 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Rayo Vallecano

26′ 1T – Salió Pedro Díaz por Luis Alfonso Espino

70′ 2T – Salieron Isaac Palazón por Fran Pérez y Jorge de Frutos por Óscar Valentín

Amonestados en Rayo Vallecano:

14′ 1T Andrei Ratiu (Conducta antideportiva), 32′ 1T Álvaro García (Conducta antideportiva) y 47′ 1T Jorge de Frutos (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Real Madrid

45′ 2T – Salió Dean Huijsen por Éder Militão

71′ 2T – Salió Brahim Díaz por Dani Ceballos

78′ 2T – Salió Eduardo Camavinga por Rodrygo

82′ 2T – Salieron Federico Valverde por Trent Alexander-Arnold, Unai López por Gerard Gumbau y Álvaro García por Alexandre Alemão

Amonestados en Real Madrid: