Rayo Vallecano y Valencia empataron 1 a 1

Rayo y los Ches firmaron tablas (1 – 1) este lunes, en el encuentro correspondiente a la fecha 14.

A pesar de comenzar en desventaja con un gol de Nobel Mendy al minuto 36 del primer tiempo, Valencia consiguió empatar el partido con un gol ejecutado por Diego López en el minuto 18 de la segunda etapa.

La figura del partido fue Diego López. El delantero de Valencia mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 4 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

Gerard Gumbau también jugó un buen partido. El volante de Rayo Vallecano efectuó 32 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 4 disparos.

El estratega de Rayo, Iñigo Perez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Augusto Batalla en el arco; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en la línea defensiva; Unai López, Óscar Valentín y Gerard Gumbau en el medio; y Fran Pérez, Jorge de Frutos y Álvaro García en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Carlos Corberán salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Julen Agirrezabala bajo los tres palos; Thierry Correia, César Tárrega, José Copete y José Luis Gayà en defensa; Javi Guerra, Pepelu y André Almeida en la mitad de cancha; y Luis Rioja, Hugo Duro y Diego López en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el Estadio de Vallecas fue Javier Alberola Rojas.

Para la siguiente fecha, Rayo actuará de visitante frente a Espanyol, mientras que los Ches recibirán a Sevilla.

Con este resultado, el anfitrión acumula 17 puntos a lo largo del certamen y ocupa el noveno puesto. Por su parte, la visita suma 14 unidades y se ubica en el décimo quinto lugar.

Cambios en Rayo Vallecano

68′ 2T – Salieron Unai López por Alexandre Alemão y Fran Pérez por Luis Alfonso Espino

82′ 2T – Salieron Nobel Mendy por Luiz Felipe y Jorge de Frutos por Iván Balliu

Amonestado en Rayo Vallecano:

50′ 2T Alexandre Alemão (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Valencia

56′ 2T – Salió Javi Guerra por Arnaut Danjuma

72′ 2T – Salieron Luis Rioja por Filip Ugrinic y Hugo Duro por Lucas Beltrán

90′ 2T – Salió Pepelu por Baptiste Santamaria

91′ 2T – Salieron Diego López por Daniel Raba y Álvaro García por Sergio Camello

Amonestado en Valencia: